附近居民背後偷黑！他「想賣了祖產」怕被加碼開嘲諷　過來人經驗談

▲原PO想賣祖產，卻被附近民眾說話。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／綜合報導

「賣祖產真的會被鄉里民私下嘲諷嗎？」一名網友在PTT發文求助，說爸爸有一塊無償借人用的建地，他7月底將會收回來，但問過房板網友，許多人都認為賣掉比較好，外加有房仲來詢問，所以有意將地賣掉。原PO說，附近民眾卻因此抱怨、黑他，讓他很相當猶豫，其他人則紛紛勸，「嘲諷又如何？過10年誰記得。」

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，他7月底將收回一筆「以前老爸無償借人使用的建地」，在詢問過房板的前輩們後，網友都建議他賣掉比較好，加上先前有房仲來問，所以原PO打算把弟賣了。

「可是聽說賣祖產會被鄉里民眾私底下開嘲諷，加上本魯接手老爸土地後，堅守該讓的就讓、不該讓一分都不能超過」，行為讓許多附近民眾向民代抱怨、偷黑原PO，但因為原PO和民代有點交情，對方都會私下告訴他，手上也有黑名單。

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▲原PO擔心，賣了祖產後會被嘲諷地更嚴重。（示意圖／pixabay）

原PO最後忍不住問「如果我賣了祖產後，這些黑名單會不會更變本加厲、開大嘲諷？」看到貼文後，其他人紛紛留言，要原PO不要在意，「會怎樣嗎？錢是進你口袋又不是他們」、「嘲諷又如何？過10年誰記得」、「感情好就算了，你都知道他們在黑你了還在意，他們開不開嘲諷幹嘛」、「應該不會黑名單ㄅ，不過鄉里傳來傳去，說你不肖子孫都會是有。」

還有網友表示，「我家長輩把一整片建地，山地賣掉拿去還賭債，過了5、60年還被大家傳頌」、「現在賣太蠢了 以後還會漲」、「我家族倒是敗祖產成地方笑柄」、「好，不賣，改用租的」、「有需要就賣或租」、「賣啊！隔壁不一定就來買了」、「眼紅啊！如果你賣掉一戶分100萬看他們還會不會說三道四。」

家裡也有祖產的人則分享自家情況，「祖產這種東西放著也不能賣啊！我家的雜草叢生，樹都要跟房子融合了，也沒人敢說要賣」、「我們是租給人家種盆栽用的花樹，這樣至少有人整理，不然草太高了」、「我家4個平分祖厝的地然後親戚有拿一小塊，親戚很想賣他那塊，可是我家的已經講好祖厝就放在那不要賣，你覺得沒差就賣那是你的東西。」

一名網友則認為「會怎樣嗎？嘲諷這種事要聽的人在意才有用。而且錢是你在花，爽的人是你。如果我能有一億，在不讓我聽到毀謗的前提下，愛怎麼講就怎麼講啊但是讓我聽到且有足夠證據的話，我不會在意錢增加」，說法馬上被鄉民認同。

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