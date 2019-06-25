新北推機車退出騎樓！他盼同步「拆除1樓外推」開罰占用營業　網秒嘆：很難

▲許多騎樓通道都被堆放雜物。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／綜合報導

現在走在路上，會發現騎樓空間常常被堆放物品、設攤及停車，造成行人在通行騎樓時的不便，對於身心障礙者更是一大困擾。日前新北市推動機車退出騎樓專案，一名網友就表示，如果新北市汽機車退出騎樓當真，希望同步「拆除一樓外推占用騎樓」。沒想到話題意外引戰，網友紛紛發表不同看法。

這位網友在《Mobile01》發文，表示若新北市汽機車退出騎樓當真，希望「同步『拆除一樓外推占用騎樓』，且對『占用騎樓營業』開罰！」不然就是圖利特定人一樓占用騎樓。會這樣說的原因，原PO直說，因為一樓外占用騎樓當客廳、或占用騎樓營業，每每看到有媽媽推babay車、走路慢的老人家等行人只能走在單線道的馬路上，真的很危險。

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▲更常見的是騎樓停滿機車。（示意圖／記者屠惠剛攝）

看到貼文後，有人相當認同，「大力支持，汽機車全面退出，佔用騎樓、人行道，都是公德心不足」、「將汽車停在騎樓又不留通道的，的確是非常過分」、「頂樓加蓋一起拆可以嗎？都是霸占！更不公平」、「違法本來就是違法，該罰就罰，該清就清～機車退出騎樓的問題，是政府未有配套措施，卻一意孤行，最後造成更多問題。」

但也有網友表示，「目前雖然講求要公平，但是就實際狀況來說很多東西真的很難做到公平，新北人口這麼大眾，機車又是來往最便利便宜的交通工具，機車數量非常龐大，依據物質不滅定律，要如何將這些車輛做好安置真的很困難」、「最主要問題，還是於法律上是這樣訂定騎樓，屬開放給大眾使用的空間，法條不改還是沒用，自己花錢買的房子騎樓只能給公眾使用。」

還有人直說「幾年前做騎樓路平專案就是半吊子，做是都做好了，可以無障礙串連通行，問題是一堆東西就大喇喇塞通道上沒人管。所以，機車退出騎樓能夠落實，長期監管，我就覺得很不容易了，成功一步，再去弄更難的下一步吧」、「新北目前，騎樓其前的人行道都已拓寬或即將拓寬，汽機車退出有其必要性嗎」、「空出也只讓一些人方便佔用吧！治標不治本，真的要徹底解決只能改建或都更，改建後建築物後退+增加停車空間，反正也沒騎樓了，啥問題都沒了。」

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