買房最後一關！交屋驗收必做TOP5項目：往這處潑水秒現形

▲交屋驗收要注意5點最該檢查的地方（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

從看屋、成交、產權過戶完畢後，終於走到最一步就是交屋驗收！《賣厝阿明 知識+》就列出了最基本要掌握的5個項目，包含確認坪數、泥作外，還要確認門窗是否會漏水，地板磁磚是否貼合，浴室地面是否能順利排水。讓你順利交屋不踩雷！

1.坪數

請建商提供「建物測量成果圖」來核對現場格局和坪數，利用捲尺測量室內的長寬高，但要注意的是，圖面標示的距離，若為隔間牆，是牆心到牆心的距離；如為外牆，則是標示至外緣的距離，因此長、寬10公分以內、高3公分以內的誤差值都屬正常。

2.泥作

用肉眼檢查天花板、地板、牆壁是否平整、有無裂縫、漏水痕跡等，進一步可用手觸摸牆面，或用手電筒，以側光打在牆壁上，確認粉刷平整均勻。接著以「角尺」測量柱子、牆角是否都為直角。

▲拿出「建物測量成果圖」來核對現場格局和坪數 。（圖／翻攝自pixabay）

3.門窗

測試開合是否順暢之外，可利用「水平尺」確認門窗是否水平，如果沒有水平尺，可將門關上，查看門縫是否從頭到尾都一樣寬。確認「塞水路」的工程是否仔細。「塞水路」的用意在於藉由矽利康的彈性和防水性，阻絕雨水透過接縫滲入室內。

窗框要嵌入結構體時，上下左右會有嵌縫，若嵌縫未確實以水泥填滿，未來恐有積水、滲水的問題，可敲擊窗框最低點，聽看看聲音是否扎實。打開窗戶觀察外牆，下窗框的水泥應有向外的洩水坡度，才不會積水。

4.地板

地板多以石英磚鋪設，可利用「打診棒」敲擊每個磚面的4個角落和中心點，確保每個磚面、角落都完整貼合，否則將來熱脹冷縮，可能會因此破裂。如無打診棒，可利用硬幣敲擊。

5.廁所

很多廁所為乾濕分離，在「濕」的區域應有洩水坡度，可利用水桶，將水裝滿後一次倒在地板上，看看水是否有往排水孔流。

※以上圖片由賣厝阿明授權提供，更多買房知識可上《賣厝阿明知識+》官網。