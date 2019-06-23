兒時收藏變投資　25歲的他靠「樂高」買到人生第一間房！

▲澳洲一名25歲男子曼葛森（Josh Mangleson）靠著從小收集「樂高」，長大後竟為他帶來了人生第一間房。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

澳洲一名25歲男子曼葛森（Josh Mangleson），從小只是將收集「樂高」當作興趣，也把每一組樂高都完好無損的收藏好，他的巔峰時期，家中甚至有超過25萬件樂高，沒想到長大後竟靠著從小到大的投資，為他帶來了人生第一間房屋！

綜合外媒報導，曼葛森兒時便開始收集樂高，到了高中時藉著打工賺錢，購買更多樂高。當時他就曾經思考過，將樂高視為一種投資，因此就更細心的收藏著這些寶貝。

曼葛森大學時因就讀的是房產經濟學系，令他接觸到財經專業知識後，開始將他從小到大的樂高投資擬定計畫，運用它們賺錢。他2016年時利用線上購物平台Brickpicker，瘋狂購買了12個月的樂高，不過他也看準了必須是在有超級折扣下期間購買，且買下的是這項樂高已經快要下架，才能將之後轉手的價格大大拉高。

曼葛森表示，像是辛普森家庭系列，購買時不到50澳幣（約台幣1071元），7天後就以150澳幣（約台幣3213元）售出。他以免費平台包含eBay、Gumtree、臉書等銷售，共賣了250件樂高，報酬率超過40%。

曼葛森說，父母當時看著他每天載著滿車的樂高玩具，只覺得很瘋狂，但是當這項投資計畫開始獲利後，父母便對他的行為轉為支持。

曼葛森在售出了250件樂高後，總共獲得了2萬澳幣（約台幣42萬8450元），加上澳洲昆士蘭州政府對青年首購買房補助1萬5千澳幣（約台幣32萬1337元），令他靠自己最驕傲的投資，買到了人生第一間房。

▼（影片取自YouTube／News Lives，如遭刪除請見諒。）