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砸老本裝潢內湖公寓！情侶一住嚇壞...跑4間廟「全是下下籤」　乩童：有屋主

ETtoday房產雲

▲▼靈異。

▲神明表明，那間公寓有原本的屋主在，但並非祖先。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友之前相中內湖一棟公寓，打算住辦合一，而房東也非常熱心，沒想到入住兩個月期間，接連發生了無法解釋的怪事，於是他帶著女友前往幾個大廟拜拜，並請神明指示，沒想到擲筊不順，還全抽到下下籤；後來他們更找上乩童，對方厲聲勸搬，否則就得照著祂的規矩辦。

男網友在「靈異公社」提到，搬進去第一天的上午，他在客廳整理東西時，以趴睡的姿勢在沙發上睡著了，但沒多久背後莫名傳來穿著拖鞋、來回踱步的聲音，「X，我嚇到了！是誰啊？我正要坐起來的時候，發現動不了，只剩一個食指能勉強動一下，也不知道過多久，終於可以坐起來了，馬上打給女朋友。」

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲情侶倆奔走各大廟宇。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原po表示，在家工作時，一直聽到房間有未整理好的東西掉落的聲音，害他兩度進房整理，也不由自主將疑似「鬼壓床」的情況連結在一起，於是趁著周末，他趕緊帶同住女友到廟裡拜拜，「想跟神明要個指示，抽籤都擲杯非常久，真的擲很多次，最後再來個下下籤，去了關渡廟、行天宮、烘爐地、地藏庵，這情形屢試不爽。」

忙碌的工作加上身體問題，讓他人生第一次送急診，也不禁開始懷疑，是自己住到不好的房子，惹到地基主還是其他鬼怪，後來在朋友的引薦下，他抱持死馬當活馬醫的心態，求助一間有在幫人辦事的宮廟。

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當時，神明（乩童）表明，「你們那間有原本的屋主在，但不是祖先，你們不是他要找的人，快搬走」，但砸下老本裝潢的他實在不捨，於是神明又說，「好，你們不搬，但有些祂提出的規矩，你們要照辦，而且你們有人已經看過祂了。」事後，女友才透露，有天在摺衣服時，看到了窗戶反射的陰影，而陰影頗高她直覺不是原po，但也沒多想，只是當自己眼花。

po文一出，掀起熱烈討論，不少人看到原po的照片後，不約而同發現，狗狗的眼神有點詭異，「柯基被附身了嗎」、「覺得光線太暗了」、「狗狗害怕但狗狗不會說」、「狗的眼睛有點恐怖」、「想看後續」。

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關鍵字：凶宅內湖公寓鬼壓床鬧鬼下下籤乩童擲筊

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