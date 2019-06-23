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影／深夜驚醒一看「手機網頁狂跳」　鐵齒男遇4怪事嚇壞...忍半年逃離老透天

ETtoday房產雲

網搜小組／綜合報導

台中一名男網友半年多前住進一棟透天厝，沒想到接連撞見難以解釋的現象，愛貓還經常緊盯著牆壁某處，明明沒有東西，卻會緩緩地移動視線，而且他不僅運勢變差，夜夜不得好眠，後來聽完其他住戶的遭遇，原本鐵齒的他信邪了，趕緊換屋逃離。

▲▼房間,公寓,鬼屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原本鐵齒的他現在信邪了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「你說男子漢哪信那些東西，後來我信了......。」男網友半年前租房在某處透天厝裡，剛住進去時，他就聞到很濃的燒香味道，起先他不以為意，就算電燈老是無端閃爍，也拿「房子老舊」來說服自己。

自殺,跳樓,樓梯,樓梯間,憂鬱,壓力（圖／取自pixabay）

▲同棟住戶都遇過靈異事件。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

怎料，越來越多無法解釋的現象接連上演，他說道，「掛在牆壁上的東西，沒風沒地震的，自己會晃不停；再來門自己會開合，X的拍大法師嗎？最毛的是，祂會跟我家貓咪互動，我家的貓常會定格看著牆壁某處，然後跟著移動視線。

男網友表示，自從住進去後，倒楣事一籮筐，又超級難睡，於是他好奇問了同棟的鄰居，結果聽到更恐怖的狀況，「X的，祂還會去玩他們的手機。樓下住戶是半夜醒來，看到手機自己在翻網頁，看呆了。」

▲▼錦新大樓,日光燈,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲電燈經常無端閃爍。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

另外，原po也去找過通靈的老師，對方說「裡面有7個」，讓他嚇到一個不行，果斷決定搬離鬼屋。而網友們看完超毛，紛紛回應「X，有貓一直盯一個地方，就是...真的」、「夭壽，能整棟這樣也不容易啊」、「沒遇過的人很難相信，我們老家更誇張，還會光明正大在我們面前把整個衣櫥拉出來」、「我以前在外租屋也遇過，半夜廁所水龍頭被扭開的水聲，而且還是最大水量的」、「祂應該喜歡貓」。

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關鍵字：透天厝鬧鬼鬼屋鐵齒靈異怪事靈異公社

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6月8日 10:00

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