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眼鏡行開在三角窗？他嚇配一副破萬元　網曝「賺暴利內幕」：成本2元

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▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲配眼鏡要破萬元，讓原PO嚇呆了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「眼鏡行賺暴利？」一名網友到知名連鎖店家換眼鏡，挑選鏡框、鏡片後，全部配到好要價萬元，讓他嚇得倒退三步。他抽絲剝繭找尋原因，發現很多眼鏡行都開在三角窗，昂貴的租金跟人事成本，最後才秒懂直呼「羊毛出在羊身上」，掀起眾多網友揭發不為人知的內幕。

台北一名網友發現鏡片有些模糊，便和好友一起去配新眼鏡，逛了3間知名眼鏡行後，最後選擇坐落捷運雙連站的店家，本打著如意算盤，「說不定還會比較便宜？！」怎料2人選完鏡框、鏡片後，店員報價一副破萬元，讓原PO瞬間僵化。

「一切都是我想太多，羊毛出在羊身上！」原PO在挑選店家時，仔細觀察幾個現象，店員上班悠閒、店面挑在人潮密集的位置，且多數位於三角窗，最後他得到一個結論，「人事成本＋店租＋商品，每個月的花費應該很可觀！」價格貴到吃手手，原PO認為，也難怪這些眼鏡行，盡是挑在人潮多的地方開業，最後他化身好奇寶寶，在論壇《mobile01》發問，「眼鏡行賺暴利？很多店都在三角窗？」

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▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友表示，眼鏡利潤高！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後，掀起眾多網友討論，「你現在才知道，羊毛出在羊身上，眼鏡跟鐘錶都暴利」、「N年前去眼鏡行，認識的可以拿到3折；不認識的，給你打個8折，你就會很高興說賺到」、「一支鏡架成本約2至4元台幣，其他再加上店租人力成本等等，自己去算算就知道了」、「以前在眼鏡行附設的鏡片鍍膜工廠做過，鏡片真的是暴利！價格是低到不可思議的低啊！」、「的確是暴利，鏡片都打五折賣，店家還賺很多，就更不必說鏡框了」。

▲▼眼鏡行賺暴利？（圖／翻攝mobile01）

▲▼眼鏡行賺暴利？（圖／翻攝mobile01）

▲網友曝內幕！（圖／翻攝自mobiel01）

不過也有人持不同看法，「樓主要不要先把你配的鏡框，鏡片寫出來，大家再來公平一萬塊是不是很貴，是不是暴利？再來你忽略掉技術成本，幫你驗配的驗光師，除了通過國家考試，他的專業跟判斷，技術還有服務，都是一副成功的眼鏡需要的關鍵。啊！我還沒加上水電，人事成本，儀器成本，鏡框鏡片庫存成本還有店租」、「十年前韓片一塊25至30，陸片20至25，現在不知道降到多少。最近配一副韓片存鈦鏡架到好3千多，鏡架網路上買1千初，但我自己覺得很合理，不都是賣一賺一的概念嗎？」

關鍵字：眼鏡行三角窗暴利鏡片框架

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