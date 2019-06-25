房仲體重破百遭歧視　痛減50公斤雪恥拼當業績王

▲信義房屋信義店專案經理施智超過去體重曾高達145公斤。（圖／屠惠剛攝）

記者張菱育／台北報導

帶著親切笑容、老實穩重感的信義房屋信義店專案經理施智超，剛入行時體重曾經高達145公斤，當時多少會遭到同事和客戶的質疑眼光，他就立下心願，為了自己的健康以及外在的形象，努力開始瘦身，在他努力堅持的健身和飲食控制下，在3年內的時間就減了50公斤左右，幾乎是減掉一個人的重量。

已在房仲業服務13年的施智超，從國中開始體重就一直破百公斤，因為外型不討好，常常備受異樣眼光，也讓他剛入行時，頻頻遇到挫折。他為了贏得客戶的信任和對自己的期望，他開始每周3~4天去做重訓、跑步、請營養師管理飲食、參加公司舉辦的籃球比賽等，就這樣堅定持續的努力，他在2~3年的時間瘦到了百公斤以下，他說，「瘦身的過程非常辛苦，必須付出極大的毅力和堅持，中間常常試圖想放棄，但是不斷地告訴自己，為了家人的期望與自己的健康著想，必須要堅持下去！」

成功瘦下50公斤後，客戶對他讚譽有加，認為他能夠如此堅持做一件事情，代表他也是願意努力的人，對他更能信任，把房子交給他買賣，他不僅提供更專業的外在形象，穿起公司的衣服也更體面了。

他也拿出實際的好成績給讓人放心，他說，「近幾年房地產不景氣，但是我在去年4月的時候單月業績1083萬元，拿下全公司單月業績第一名的殊榮，並於今年獲得台北市第15屆「傑出不動產經紀人員」獎，對我來說是一大鼓勵。」

▲施智超獲得今年台北市第15屆「傑出不動產經紀人員」獎。（圖／屠惠剛攝）

他給剛入行的新人建議，「年輕人就是要往壓力大的地方走，而且不要忘記當初的熱情！」不然很難長久在這個行業待下去，「我不斷地告訴自己要學習，保留很多的成長空間，在心態上也要常保年輕的心，常保熱情是我在這行能夠堅持下去的秘訣。」