自備300萬想搬家！親友曝房價會跌　人夫等3年捶心肝「800→1200萬」

▲同一地段的房子，3年來激漲400萬元！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「說好的房價會跌呢？」一名人夫想買房，3年前房價800萬元，如今同地段美宅漲到1200萬元，讓他扼腕不已。無奈身上只有300萬現金，無法湊到頭期款，且家中長輩也不願伸出援手，原PO求問「是否該買房？」

一名35歲網友悲嘆，與妻子育有2孩，因婆媳關係、想給孩子更舒適的空間，早在3年前就萌起買房慾望，當時已存300萬元，也看中一間800萬元的房子，然而頭期款差了一些，希望長輩可解囊相助，然而卻換得這樣回應，「我們沒錢，要買就自己想辦法！」

原PO無助之下，只好先將買房夢想擱在一旁，加上身旁的親友認為「房價會跌」，怎料隔年房價不減反增，同地段房子喊價1000萬元，「頭期款又差更多了，說好的房價會跌呢…」

今年原PO好奇再去附近賞屋，結果眼神死，房價又飆到1200萬元，他決定出價斡旋，也順利談到1180萬元，回家興沖沖向長輩商討，怎料又被潑了一桶冷水，「我們沒錢」，原PO嘗試洗腦，買房可當作投資出租，但長輩就是不同意，最後一家人不歡而散。

除了婆媳問題，原PO抱怨，老人家總是喜歡拿別人家孩子做比較，甚至當著孩子的面，說他不好，別人比較好等，讓身為人父的原PO非常難過。目前雙方仍鬧僵，長輩曾提出某一方可搬回舊家，就可避免婆媳相處上的摩擦，但原PO認為，舊家交通不便利，完全不考慮這個意見，因此在《mobile01》求助，「到底該怎麼做才是最好的答案？」

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▲網友認為，先買小再換大！（圖／翻攝自mobile01）

眾多網友看完文章後，紛紛給予建議，「牛肉麵買不起，可以買餛飩麵啊！小弟我也是婆媳問題才買房子去外面住，買得起自己能負擔的房子，又不會影響生活品質才是重點」、「勇敢買下去吧，自己有多少預算就買多少的房子，不然再遲疑下去，苦了妻子及孩子，而且能買到的房子及地段只會越來越差」、「其實買不買房已經是另一回事了，要買要租都可以，所以頭款也就不那麼重要，重要的是家庭問題要解決，到時候後悔也來不及了」。