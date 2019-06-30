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看中高雄中古屋！他請益「陽台進出」優缺點　網一致推爆…曝超方便原因

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲原PO問陽台進出的優缺點。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

每個人買房時的需求都不同，所以想找到心目中的完美物件並不容易。一名網友發文請益，說他今年上半年開始積極看房，目前看到一間陽台進出的中古屋，覺得格局不錯，但還是想知道「陽台進出的中古屋優缺點」。看到貼文後，不少人紛紛大推「陽台進出在買賣房子大都是優點比較多」、「喜歡陽台進出+1」。

這位網友在PTT的home-sale板上發文請益，想請教其他人對陽台進出中古屋的看法。他首先表示，今年整個上半年開始積極看房，從老家鳳山周圍看到河堤社區、生態園區，甚至轉往台南永康新重劃區，近一個月又繞回高雄。

他接著透露，目前有一間陽台進出的中古屋，屋齡約16年、45坪、平車，「個人覺得這樣的格局不錯，有點傳統復古（比起現在的大樓都是一進門就是客廳或廚房的風格來說），有裡外的區隔」，地點介於捷運巨蛋站與凹仔底站間，周邊環境機能也算很不錯，現在價錢還在談，也在考量屋齡。

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▲▼建築物、房子、房屋、高樓、大樓、蝸牛族、房貸、買屋、買房、房地產、建商。（示意圖／取自pakutaso）

▲原PO看中一間16年的中古屋。（示意圖／取自pakutaso）

最後他直問「想瞭解大家（如果能有家是陽台進出的住戶分享更好）對陽台進出的看法與經驗」，並在留言處補充，「這個物件後陽台確實比較窄」、「兩間衛浴皆有開窗，這點滿意」、「怕颱風下雨，雨水容易打進陽台，若是鞋櫃放陽台的話，會被波及到。」

看到貼文後，大部分的人激推陽台進出，「陽台進出還不錯啊，有真正的玄關隔內外」、「陽台進出的房子很棒，自然的落塵區」、「非常喜歡陽台進出」、「現在這種設計的房子越來越少了，覺得陽台進出非常方便」、「住過非陽台進出的房子，現在住陽台進出的覺得方便，雨天不會把家裡弄溼，臭鞋櫃也不用放屋內，雨衣也不用掛梯間很難看。」

曾住過類似房子的網友則現身說法，「小時候家裡就是這樣的公寓，長大後住過很多地方，覺得優點應該是鞋子可以放在陽台，然後下雨天進門，可以先在陽台處理好雨具、洗腳，然後有些東西可以在陽台清理或沖洗，例如會產生很多粉塵的風扇類，想想還蠻不錯的，真懷念老家」、「我老家前陽台有放泳池邊用的陽傘跟躺椅，可惜沒冷氣。」

▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房是人生大事。（示意圖／Pixabay）

更有網友很懷念陽台進出的格局，「我樓上被前屋主打掉陽台，弄成室內，結果下雨天進出全家溼答答，真苦惱，有時真想恢復以前的前陽台。而且鞋子好臭，放在前陽台多好，現在只能放室內，雖然有鞋櫃，但靠近的話還是有點味道」、「超愛陽台進出，但台北市新房這樣設計幾乎絕跡，只能從舊公寓找，連華廈這樣格局都很少了。」

也有人表示，「這時期的大樓很多都陽台進出，後來蓋的都沒了，記得這種格局也有風水瑕疵，不過現在房子很多一進來就見灶或是穿堂煞，之前帶長輩去看新房，每間都可以挑出風水瑕疵或是坐向不好」、「現在都要雙梯，這樣就要四拼才比較划算，四拼的話，梯廳就很難放棄一面靠外側，所以不容易做出陽台進出的格局，而且現在的房子很多都很小，預設就是陽台外推2工。」

至於缺點部分，有網友則說，「優點上面講很多了，缺點大概是進出的時候會直接影響客廳看電視的人（一直有人穿越），容易被打擾」、「陽台進出唯一缺點就是颱風天，大風雨的時候，然後陽台就註定會很多灰塵了，雖然好堆東西但是一個不注意就會髒到你不想整理」、「我家也是新大樓陽台進出、但是夏天蚊子很容易就進來，超困擾。」

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關鍵字：陽台買房中古屋格局PTT

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