中國競爭城市排名出爐　「深圳」竄起建商湧進搶都更地！

▲深圳房市相當看好。（圖／記者黃巧雯攝）

大陸中心／綜合報導

中國一線城市發展，近年來相當競爭，24日所發表的《中國城市競爭力第17次報告》中提到，直到2018年已經是深圳市第五次蟬聯「最有競爭力的城市」，但在適合居住、從商的城市仍是以香港第一。但專家表示，深圳為後起之秀城市，未來發展相當看好。

根據《南華早報》報導，深圳自2014年開始就已經超過香港，成為最有競爭力的城市，其中前五名還包括上海、廣州、北京。深圳在短短38年的時間，從一個小漁村發展成大城市，經濟總量超過新加坡並且發布深化住房制度改革分配，承諾至2035年將新增建設籌集人才住房、安居型商品房、公共租賃住房約100萬套，就是希望可吸引並且留住在地的人才。

此外，深圳將設立人才專項預算，對於學校、科學研究院、企業等提供協助，進一步希望讓深圳成為人才聚集地。在都市更新方面，24日舉辦的一場5 塊土地的拍賣，可以說是近20年來最大的一次土地供應，光是在拍賣前三天，建商所繳納的保證金就已經高達1100億人民幣（約台幣4960億元）。

專家表示，深圳極少會有這樣大宗的土地拍賣，且競爭相當激烈，其中最重要的原因在於外界對於深圳發展都相當看好，深圳去年到2035年只有40%的商品房用地供應，此外地價也是相當高的深圳，建商能有土地可以搶先佈局，無論對於企業融資、資本市場估值，還是市場占有率等都有重要意義。