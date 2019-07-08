抗議投資客！藝術家立「假建案」看板...白色的樹+馬在路上走　吸百人詢問

▲假房產廣告。（圖／翻攝自Twitter／@r8lobster）



國際中心／綜合報導

世界各國幾乎都會遇到高房價的問題，而投資客大量購房轟抬價格，也是讓房價居高不下的原因之一，德國柏林的一名藝術家就想出一個好方法，來整整名下已有好幾間房的投資客。他設計了一個完全不合邏輯的「假建案」看板，上面有馬匹在馬路間漫步，白色的樹從屋內長出等怪異「實景圖」，每想到才刊出沒多久，就收到超過兩百通的詢問電話，甚至還有來自海外的投資客，他笑著說，「他們只想著在這地段買房，其他細節都不想管。」

37歲的德國視覺藝術家諾爾德（Dorothea Nold）指出，在5月初的時候，他在柏林各個街道立起了大型廣告看板，上面寫著「熱門地段豪宅建案，2021年完工」，上面還有模有樣地寫了房地產公司的名字與經紀人電話。遠遠地看這廣告也沒什麼大問題，但仔細一看會發現，廣告上照片非常不合邏輯，有馬在街道上走，清潔工走在各家前院，還有白色的樹木直接從屋內長出。

「即便如此，我每天都會接到至少6通投資客的電話。」諾爾德說，大部分的買家都不是柏林當地人，許多都是特地來此處找值得投資的房產，甚至還有來自香港、澳洲、英國與瑞典等國的投資客來電詢問，「有些瘋狂的買家還會連續打好幾天，因為他們超怕在下訂前就被搶購一空。」

諾爾德表示，這個地區曾經充滿藝術家與學生，結果大量投資客看上柏林的房地產市場，開始在周圍地區大量買屋，導致租金不斷上漲，在2017年光是租金的漲幅就達到20.5%，「我想我會繼續放著這些假廣告，繼續諷刺這些見錢眼開的投資客。」