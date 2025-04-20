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東京1.5坪「微套房」日人搶住　入住率達99％

▲▼ 。（圖／翻攝自TBS）

▲業者透露，微套房入住率高達99.9%，只要有人退租，馬上就會有人住進來。（圖／翻攝自TBS）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京市中心「微套房」相當搶手，雖然房間只有3張榻榻米的大小（約1.5坪），但業者透露，這類房型入住率高達99.9%。一名男性房客透露，由於空間狹窄，他有時會把洗衣機當作桌子使用。

TBS報導，當地記者實際走訪微套房所在的一棟2層樓建築物，公共走廊寬度僅約90公分，門一開之後，狹窄玄關頂多只能站2個人，左側是洗衣機、水槽與IH爐，右側是淋浴間及廁所，最裡面是約1.5坪大小的房間。不過值得一提的是，天花板高度約4公尺高，是一般的1.5倍至2倍，可經爬梯至小閣樓空間，當作臥房或儲藏空間。

▲▼ 。（圖／翻攝自TBS）

▲一進門左側是廚房，右側是淋浴間及廁所，裡面是約1.5坪大小的房間。（圖／翻攝自TBS）

這樣的房型月租金6.7萬日圓（約新台幣1.5萬元），相較周邊行情便宜約3萬日圓。業者SPILYTUS透露，除了這間距離JR四谷站步行約9分鐘的微套房公寓，其實在其他地方也有，包括新宿、池袋、代代木上原、惠比壽等，以市中心人氣區域為中心大約有100棟微套房公寓，靠著低房租、交通方便來吸引房客，且入住率達99.9%，只要有房客退租就馬上會有人住進來。

28歲男房客山根就住在距離代代木上原站徒步約7分鐘的微套房公寓，月付6.95萬日圓的租金，一樓放大桌子還有收納盒，且平時用投影機取代電視，因此不需放電視的空間，「因為工作地點就在表參道原宿附近，所以優先考慮距離工作地點近的地方」。

23歲男房客山口則是住在距離都營大江戶線中井站走路約2分鐘的公寓，他已經在這裡生活約1年，把厚重大衣都掛在高處進行空間活用，屋內也擺著收納箱，但並沒有桌子，有時候會把洗衣機當作餐桌或書桌來使用。

關鍵字：微套房東京市中心租屋房租日韓要聞

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