年薪80萬元　跟家人借100萬元「和男友一起買房」！全場搖頭

▲應該先衝一波買房還是再緩緩？（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

高房價時代，許多人想買房都得咬緊牙關，光是湊齊頭期款可能就要花不少心力，有網友表示，男友是工程師，年薪80萬起跳，自己則是醫美業務，年薪跟男友差不多，最近想買中壢的房子，總價1050萬元，不過目前兩人存款只有80萬元，不夠的會跟家人借，想問該不該硬著頭皮買，還是3年後等存夠錢再買。

有網友在Dcard發文，男友是工程師，年薪至少80萬元，她則是醫美業務，年薪與男友相當，今年31歲，最近看中了一處位於中壢過嶺的房產，一坪價格為33萬元，總價1050萬元（包含車位）。但目前兩人僅有80萬元的頭期款，還需向家人借款100萬元。

她計算後發現，每人每月需存3萬元，前期房貸加上還給家人的款項，每月至少需要還款6萬元，預計在交屋後的8年內才能還清家人的部分，「還是應該等三年後存到頭期再開始看呢？不知道之後沒有新青安會有什麼政策，且三年後的預售屋是不是還有這個價格」。

貼文曝光，網友建議，還沒結婚前不要一起買房，「頭期款太少，不要情侶買房」、「建議結婚再買，不然不要把男友算在內」、「還沒結婚還是以自己能負擔的起為考量，也可以買五年後交屋的預售，比較容易負擔得起」、「你們收入都太低了，單身去貸款就是只看一個人的收入」。

其他網友則表示，「單就貸款的部分應該算得過，只是真的會蠻辛苦的，要過最低薪資的生活，同時還要還家人錢，（每年還款總額+12*最低生活費）<年收入」、「兩人年薪一起算160萬，31歲一起只存了80萬，支出太大了，等個幾年真的有毅力，一起存到250萬再說吧」。