技嘉董座1.65億加碼大本營　無貸款掃365坪老廠辦

記者項瀚／台北報導

技嘉科技加碼大本營新店！技嘉董座葉培城的投資控股公司，以1.65億元無貸款買下大坪林站旁的360坪廠辦，專家分析，該廠辦點位佳，交通、吃喝機能便利，成交單價4字頭符合行情。

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▲技嘉董座的寶嘉投資控股公司以1.65億元無貸款，買下大坪林站旁的360坪廠辦。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，新店民權路35年老廠辦「亞洲新銳」9樓戶以1億6500萬元交易，權狀達365坪，單價約45萬元，本次交易為該廠辦暌違5年多再現交易。

經查謄本，買方以無貸款買進，且身份大有來頭，為寶嘉投資控股公司，負責人為葉培城，就是板卡大廠技嘉科技的董事長。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「『亞洲新銳』點位佳，緊鄰雙捷運交會的大坪林站，且北新路、民權路本就屬新店主要幹道，公車網絡密集，距離北市景美也只一橋之隔，此外吃喝採買選擇性豐富，對於該區上班族來說，可說是相當幸福。」





▲新店民權路廠辦「亞洲新銳」交易紀錄整理。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「技嘉本身企業總部大本營就在新店寶強路，鄰近宏達電，過去也傳出技嘉要購入國揚榮工廠整棟，只不過最終交易破局，事實上新店許多科技公司是『離不開新店的』，主要原因是產業聚集性以及對區域的高度認同。」

邱鼎峯說：「本次技嘉董座的投資控股公司購入新店廠辦，基本上就是作為自用，因為公司登記地已從北市遷到該地，此外也頗具地緣性考量，除了大本營在新店，技嘉關係企業在一旁的『台北矽谷』也有產權。」

價格方面，邱鼎峯指出，本次「亞洲新銳」9樓戶拆算成交單價約48萬元，符合行情，而一旁規模更大的「台北矽谷」近年釋出極少，其於2022年已達47萬元成交水準，目前判斷應為5字頭行情。

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