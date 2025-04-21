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技嘉董座1.65億加碼大本營　無貸款掃365坪老廠辦

記者項瀚／台北報導

技嘉科技加碼大本營新店！技嘉董座葉培城的投資控股公司，以1.65億元無貸款買下大坪林站旁的360坪廠辦，專家分析，該廠辦點位佳，交通、吃喝機能便利，成交單價4字頭符合行情。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

▲▼ 新店 。（圖／記者項瀚攝）

▲技嘉董座的寶嘉投資控股公司以1.65億元無貸款，買下大坪林站旁的360坪廠辦。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，新店民權路35年老廠辦「亞洲新銳」9樓戶以1億6500萬元交易，權狀達365坪，單價約45萬元，本次交易為該廠辦暌違5年多再現交易。

經查謄本，買方以無貸款買進，且身份大有來頭，為寶嘉投資控股公司，負責人為葉培城，就是板卡大廠技嘉科技的董事長。

在地房仲、「新店阿緯」陳牧緯表示：「『亞洲新銳』點位佳，緊鄰雙捷運交會的大坪林站，且北新路、民權路本就屬新店主要幹道，公車網絡密集，距離北市景美也只一橋之隔，此外吃喝採買選擇性豐富，對於該區上班族來說，可說是相當幸福。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲新店民權路廠辦「亞洲新銳」交易紀錄整理。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「技嘉本身企業總部大本營就在新店寶強路，鄰近宏達電，過去也傳出技嘉要購入國揚榮工廠整棟，只不過最終交易破局，事實上新店許多科技公司是『離不開新店的』，主要原因是產業聚集性以及對區域的高度認同。」

邱鼎峯說：「本次技嘉董座的投資控股公司購入新店廠辦，基本上就是作為自用，因為公司登記地已從北市遷到該地，此外也頗具地緣性考量，除了大本營在新店，技嘉關係企業在一旁的『台北矽谷』也有產權。」

價格方面，邱鼎峯指出，本次「亞洲新銳」9樓戶拆算成交單價約48萬元，符合行情，而一旁規模更大的「台北矽谷」近年釋出極少，其於2022年已達47萬元成交水準，目前判斷應為5字頭行情。

《地產詹哥老實說》EP253／川普大刀衝擊台灣房市？　內行指：反而會有新契機

關鍵字：新店技嘉板卡寶嘉投資廠辦亞洲新銳大坪林顥天國際新店阿緯邱鼎峯

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