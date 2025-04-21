信義區商辦租金再現單價5千行情　信義：不算貴

▲信義計畫區商辦再現單價破5千元租金交易。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

北市商辦再現單價破5千元租金交易，也是信義計畫區地標大樓「南山廣場」第四筆破5千元的租金交易。信義房屋專家表示，信義計畫區辦公室租金單價，相較其它國際城市並不算特別高，地標大樓單價租金在每坪4千以上，少數可達每坪5千元。

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根據最新實價資料顯示，台北市信義計畫區地標大樓「南山廣場」，今年2月41-1樓出現每坪5094元的租金實登，1個月租金高達189萬元，共395.69坪，該筆交易已是近3年來該大樓第四件單坪5千元租金的實登個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「信義計畫區中租金單價站上5千元的辦公室租賃實價仍是少數個案，由於具備特殊景觀條件超高樓層的個案相對稀缺。」

不過，曾敬德說：「對於全球營運的外商或是企業，信義計畫區的辦公室租金單價相較其它國際城市並不算特別高，如果是信義計畫區內的地標大樓，往往租金都在每坪4千以上，甚至少數可達每坪5千元，而租金上漲也有外溢比價效應，新的大樓靠近捷運站租金也容易寫下區域高價。」

近幾年台北市新落成的知名辦公大樓，普遍租金單價都在3千元以上，如巨蛋國際中心出現每月每坪4千元的租金實登紀錄。

軸線翻轉的台北市西區，新的辦公樓租金也跟著反映這波租金調漲趨勢，台北車站商圈的「皇翔台北廣場」，辦公室租金實價出現每月每坪逾3800元的紀錄，開發中的台北雙星開發案，辦公室租金也具有想像空間。

近來國際市場受到川普影響，較為動盪，但建商業者還是看好台灣房市，尤其是商用不動產。

像是鄉林集團董事長賴正鎰就表示：「美國總統川普發起新一波關稅戰，短期內雖然會牽連房市，但因為第七波打房提前產生效應，所以關稅戰影響房市有限，而商辦因為政府打房不打商辦，所以今年商辧受剛需支撐持續看好。」

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