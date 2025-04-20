裝修遇「工程蟑螂」！台中女被房仲通知：你家只有破壞，沒有修繕

▲劉女裝修房屋卻遇上「工程蟑螂」。（示意圖／記者莊智勝攝）

記者莊智勝／台中報導

台中市一名劉姓女子日前找來位於彰化的某工程行進行房屋裝修，未料到了約定時間卻未完工，且業者還於工程期間以諸多藉口要求追加工程費用，劉女支付了25萬4800元後才發現遭騙，氣得報警處理，並提告求償。彰化地院審理後，判處該工程行謝姓負責人應給付劉女17萬4800元，得假執行。可上訴。

判決書指出，該工程行於113年4月間接受劉女委託，承攬位於台中市某處4樓房屋裝修工程，進行水電重拉、廁所打掉裝修、廚房天花板重新裝修、客廳地板重新裝修、清理廢棄物等，兩造約定於113年5月底完工，但業者卻於工程期間以諸多原因藉口，追加工程增加費用；劉女信以為真，自同年5月4日起、至6月4日止，依施工業者要求，多次以現金、匯款等方式共支付工程行25萬4800元。

劉女控訴，工程行原本約定5月底完工，但又拖延到6月，且持續要求她給付追加之工程款，直到7月10日經房仲告知她的房屋「只有破壞、沒有修繕」，劉女才醒悟遭騙，並於7月份報警處理；由於劉女已屢次通知工程行於期限內完成工程，惟施工業者並未履行契約，故劉女於113年7月17日以LINE通知工程行解除承攬契約，並請求賠償，工程行雖表示同意，但迄今仍未支付賠償金。

劉女提出告訴，表示她共給付工程行廢物清理費及承攬工程款共25萬4800元，既然承攬契約已經解除，扣除拆除裝潢費2萬5000元、廢物清理費5萬5000元，請求工程行賠償尚未施工之工程款17萬4800元。

工程行經法院合法通知，但未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。

彰化地院法官審酌，認為承攬工程方一再延遲，不理會劉女催告，使工程延宕不決，劉女得解除契約，並請求損害賠償；經劉女提出估價單、現場照片、匯款單據、LINE對話紀錄佐證，而工程行經合法通知，既未於言詞辯論期日到場，復未提出任何書狀以供法院審酌，勘信劉女主張為真。

法官指出，工程行於施工期間僅完成房屋廚房天花板、浴室打除、更換客廳電線1條及廢棄物清理等工作，之後即杳無音訊；考量劉女共計交付25萬餘元，扣除工程行實際完成之工作，即拆除裝潢2萬5000元、廢棄物清理5萬5000元，工程行未完成工作之工程款為17萬4800元，為劉女之損失，因此求償17萬4800元為有理由，應予准許。全案可上訴。