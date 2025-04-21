日本房東「只有2情況」能漲房租！他來台12年：最不能理解的事

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意火爆，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」坦言，日本房東只有在兩種情況下能漲租，儘管他住台灣12年了，每當看到店家貼出合約到期搬家的公告，都會非常不能理解。

「日本人的歐吉桑」今在臉書提到，在日本做生意，除非生意特別不好，基本上大家都會一直在同樣的地方做生意；但台灣卻不一樣，不管生意規模有多大、經營多久，只要房東要求或漲價，店家就必須離開或搬家。

他直言，「我住台灣12年了，在店家門口常常看到合約到期搬家的公告，這對日本人來說真的是不可思議的光景，而這類公告在日本真的很少看到。」

歐吉桑強調，日本是有法律保護租客的，當然日本房東還是能漲房租，但必須符合條件，其一是稅金調漲，或是自己的房租比附近行情便宜太多，「在這兩種情況之外，日本房東是不可以隨便提高房租的，況且他們也都支持店家穩定地一直做生意，所以基本上都不會提出不合理的要求。」

▲他表示，日本房東是不能隨便提高房租的。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

另外，他還笑說，台灣也是有很多好房東的，「我以前在台中住的租房，房東就對我非常好，房租只收台幣7000元， 8年一直都沒有漲價，他朋友說7000太便宜，建議他趕快漲價，他卻拒絕了，堅持維持原本的月租費用，所以我住的那8年，盡可能不給他添麻煩，就算設備或房子比較老舊，都會盡量忍耐，也努力保持乾淨漂亮的環境，還會定期送日本伴手禮。」

對此，網友們紛紛感嘆，「台灣房東會趕走商家房客，然後在原址開一樣的店家，賣一樣的商品」、「台灣很多租給人家做生意的房東，很高的比例是看到人家生意好、賺錢了，就要改合約漲房租，這個現象就是貪婪、貪心+短視近利、殺雞取卵」、「好房東壞房東真的都有，我覺得都合法繳稅、簽約公證是一個比較有保障的事情」。

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