ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

日本房東「只有2情況」能漲房租！他來台12年：最不能理解的事

▲啤酒,酒,酒精,居酒屋,街道。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意火爆，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」坦言，日本房東只有在兩種情況下能漲租，儘管他住台灣12年了，每當看到店家貼出合約到期搬家的公告，都會非常不能理解。

「日本人的歐吉桑」今在臉書提到，在日本做生意，除非生意特別不好，基本上大家都會一直在同樣的地方做生意；但台灣卻不一樣，不管生意規模有多大、經營多久，只要房東要求或漲價，店家就必須離開或搬家。

他直言，「我住台灣12年了，在店家門口常常看到合約到期搬家的公告，這對日本人來說真的是不可思議的光景，而這類公告在日本真的很少看到。」

歐吉桑強調，日本是有法律保護租客的，當然日本房東還是能漲房租，但必須符合條件，其一是稅金調漲，或是自己的房租比附近行情便宜太多，「在這兩種情況之外，日本房東是不可以隨便提高房租的，況且他們也都支持店家穩定地一直做生意，所以基本上都不會提出不合理的要求。」

▲他表示，日本房東是不能隨便提高房租的。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

▲他表示，日本房東是不能隨便提高房租的。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

另外，他還笑說，台灣也是有很多好房東的，「我以前在台中住的租房，房東就對我非常好，房租只收台幣7000元， 8年一直都沒有漲價，他朋友說7000太便宜，建議他趕快漲價，他卻拒絕了，堅持維持原本的月租費用，所以我住的那8年，盡可能不給他添麻煩，就算設備或房子比較老舊，都會盡量忍耐，也努力保持乾淨漂亮的環境，還會定期送日本伴手禮。」

對此，網友們紛紛感嘆，「台灣房東會趕走商家房客，然後在原址開一樣的店家，賣一樣的商品」、「台灣很多租給人家做生意的房東，很高的比例是看到人家生意好、賺錢了，就要改合約漲房租，這個現象就是貪婪、貪心+短視近利、殺雞取卵」、「好房東壞房東真的都有，我覺得都合法繳稅、簽約公證是一個比較有保障的事情」。

►兒在家喊1句「母親卻不太理」　大票媽媽爆共鳴：你爸還活著
►搭高鐵「從苗栗到台北」只花30元！她激推1招：好用又優惠
►高雄飯糰店要搬家！　台灣人「秒出1招」神補刀惡房東

關鍵字：房東漲租台灣日本店家

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日本房東「只有2情況」能漲房租！他來台12年：最不能理解的事

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意火爆，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。對此，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」坦言，日本房東只有在兩種情況下能漲租，儘管他住台灣12年了，每當看到店家貼出合約到期搬家的公告，都會非常不能理解。

32分鐘前

信義區商辦租金再現單價5千行情　信義：不算貴

北市商辦再現單價破5千元租金交易，也是信義計畫區地標大樓「南山廣場」第四筆破5千元的租金交易。信義房屋專家表示，信義計畫區辦公室租金單價，相較其它國際城市並不算特別高，地標大樓單價租金在每坪4千以上，少數可達每坪5千元。

59分鐘前

室友「在宿舍接家教」崩潰了！她反被提1要求　全場傻眼

一名網友無奈表示，室友在宿舍裡接家教，造成她與其他人很大的困擾，且多次溝通未果，甚至被要求提出更好的方案。對此，網友們也傻眼，紛紛回應「跟學校檢舉啊」、「那就不要客氣，她一邊家教，妳們一邊放搖滾樂」。

1小時前

才剛交屋「同事一直想作客」　過來人給建議：就不會問了

買房之後，會不會告訴親朋好友，甚至是同事呢？近日有網友發文透露，她在幾年前簽了預售屋，並在近期入住，結果沒想到同事卻問她怎麼沒有邀請他們，讓她一直很煩惱，不知道該怎麼拒絕才好。貼文曝光後，引起網友討論。

1小時前

新北新舊房價差距曝　這3區每坪差逾25萬

新北各區預售、中古大樓房價差距曝，平均每坪差17萬元，其中又以新店、永和、蘆洲價差最大，每坪差距在25萬元以上。觀察這3區，在去年都有小坪數預售案價格上衝，使得與中古屋價差大。

1小時前

13期角地現神秘建物　在地：神似「日本第一迴轉壽司店」

近期，南屯區文心南路上出現一棟建築物，神似號稱「日本第一的迴轉壽司店」的「壽司郎」，搶進台中13期重劃區。

2小時前

鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　將改建首購住宅大樓

高雄建商買地毫不手軟，鑫龍騰開發1月砸下7億元購入三民區大順路巷內約800坪土地，換算單價達到84萬元，創該區住宅用地新高，至於未來規劃，該建商透露，剛入手尚未有定論，預計以首購型大樓為主，業界估未來單價至少要45萬元起跳。

3小時前

技嘉董座1.65億加碼大本營　無貸款掃365坪老廠辦

技嘉科技加碼大本營新店！技嘉董座葉培城的投資控股公司，以1.65億元無貸款買下大坪林站旁的360坪廠辦，專家分析，該廠辦點位佳，交通、吃喝機能便利，成交單價4字頭符合行情。

5小時前

關稅戰下「房市布局剩3種」　建商：不動產保值性增

美國總統川普提倡的關稅政策，引發全球股市動盪，房地產市場與股市關聯緊密，房市也跟著進入壓力測試階段。對此，精銳建設總經理吳秋凉認為：「在金融震盪與信心不足的壓力下，現在開發商布局分3種，目前也是消費者的『買房時機』。」

6小時前

台積高雄新鮮人「上山」問住哪　學長：不要推坑買房

台積電高雄楠梓廠正式掛牌啟動，吸引眾多科技人才湧入，有網友透露，有幸收到台積offer，想問去楠梓廠的學長姐都租哪？想等穩定下來再購屋，不少網友建議直接購屋，釣出過來人直言「不要害人推坑買房 ，很硬想跑了。」

6小時前

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下..

男友拒通勤　堅持買北市套房「生..

裝修遇「工程蟑螂」！女被房仲通..

爸爸1000萬買土地　10年後..

年薪150萬房仲一夕0收入　兼..

師傅報價完「只說1句話」　屋主..

技嘉董座1.65億加碼大本營　..

東京1.5坪微套房日人搶住　入..

月薪8萬「存不到錢買房」　一票..

板橋「埔墘4-7區」大變身　5..

ETtoday房產雲

最新新聞more

日房東「僅2情況」能漲房租！他..

信義區商辦租金再現單價5千行情..

室友「在宿舍接家教」崩潰了！她..

才剛交屋「同事一直想作客」　過..

新北新舊房價差距曝　這3區每坪..

13期角地現神秘建物　在地：神..

鑫龍騰斥7億入手50年幼兒園　..

技嘉董座1.65億加碼大本營　..

關稅戰下「房市布局剩3種」　建..

台積高雄新鮮人「上山」問住哪　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366