台南喜樹灣裡29公頃重劃區完工倒數　2025年Q4正式啟用

▲第十三期喜樹灣裡市地重劃區。（圖／台南市地政局提供）

記者陳致平／台南報導

台南市政府推動南區「喜樹灣裡市地重劃工程」即將邁入最後階段！本區開發總面積為29.59公頃，規劃增加喜樹及灣裡聚落所需之發展腹地，透過市地重劃一併開闢公園、道路、滯洪池及抽水站等公共設施，並且結合86東西向快速公路及鄰近黃金海岸風景區，帶動當地的各項動能，並預計於2025年第4季正式啟用。

台南市府表示，「喜樹灣裡市地重劃工程」將有效增加當地發展腹地，透過市地重劃工程開闢公園、道路、滯洪池及抽水站等公共設施，並結合86東西向快速公路及鄰近黃金海岸風景區，引入觀光、遊憩、居住及商業服務等功能，為當地未來發展注入新動能。

另外，「喜樹灣裡市地重劃工程」以永續環境理念為核心，地下管線採共同管道設計，便於後續維護管理；區內排水系統則採用透水盲溝與透水井等設計，強化基地保水能力，有助於樹木生長與降低熱島效應。

▲第十三期喜樹灣裡市地重劃區土地分配草案說明會現場 。（圖／台南地政局提供）

此外，為改善喜灣地區汛期淹水問題，重劃區內規劃設置3座地下滯洪池，並由水利局設置1座30cms大型抽水站；同時，於區外萬年公園設置1座地下滯洪池，整體完工後可有效提升當地防洪能力。

南市地政局局長陳淑美進一步說明，本區開發總面積為29.59公頃，重劃後土地用途配置包括住宅區9.95公頃、商業區5.31公頃、觀光發展特定專用區2.84公頃、公園及綠地用地約7公頃、道路用地3.31公頃及其他公共設施用地約1.54公頃。整體工程預計於2025年4月底完工，將隨後辦理工程驗收與土地點交，預計於同年第4季正式啟用。

地政局日前舉辦兩場土地分配草案說明會，向區內土地所有權人說明參與市地重劃之土地分配方式並聽取土地所有權人意見，後續地政局將再邀集相關土地所有權人召開協調會議，預計今夏6-7月辦理重劃後土地分配成果公告閱覽及異議處理。