爸爸1000萬買土地　10年後「漲到2億」！網勸1事：有人出價要珍惜

▲原PO意外得知，家中有一塊值錢的土地 。（示意圖／記者鄭遠龍攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來房價逐年攀升，土地價值也一飛衝天，一名男網友表示，爸爸十幾年前以友情價1000萬元，購入了一塊農地，隨著時間過去，地價至今已經成長到20倍了，可以賣2億元，常聽到有人來家裡勸爸爸賣掉土地，但家人始終沒有聽從建議賣掉，對此，網友建議「不缺錢就別賣，可以租人」。

男網友在Dcard發文，「爸爸的田翻了20倍」，住在某直轄市的鄉下，十幾年前爸爸以友情價1000萬元購入了一塊農地，沒想到多年後，該地區的地價不斷上升，如今這片農地的價值已經翻了20倍，達到了2億元，令他非常震驚。

原PO透露，經常有投資者上門勸家人出售這片農地，雖然家裡的經濟狀況不錯，但2億元若投入銀行或其他投資，每年的收益也相當可觀。原PO坦言，家中從事實業，從來不碰股票、期貨或比特幣，只會購買土地和房產，「雖然我感覺那片地結果就是繼續留著，放到100年後」。

貼文曝光，網友建議雞蛋不要放在同個籃子，「我阿公一大堆土地加起來價值2億，但家裡沒一樣值錢的東西，好像也沒享受到什麼就走了，可以利用這塊地賺租金享受一下，不然放到死都只是紙上富貴而已」、「租給小農或自己當農夫，加減賺」、「可以賣一半土地，拿去做資金規劃」、「有屁用，我每年都在繳地價稅，沒換成現金的不動產就是花錢的份而已」、「有人出價通常要珍惜，你可以看看一些釘子戶的案例，以為會越來越高，但後來沒人出價，價值直接歸0，降價求建商收建商也不要」。

有網友認為，「要能賣出去再說，沒賣出去都是假的，我家自己出錢在臺北市市中心蓋大樓，蓋完還要賣才能回本，其他鄉下地方真的是，買家不買就直接繼續等」、「你不賣，永遠都是帳面上的數字而已」。還有人提到遺產稅的問題，「先規劃一下贈與跟遺產的部分，不然被抽個大筆的會很痛」。