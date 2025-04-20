男友年薪100萬拒通勤　堅持買「北市套房」：生小孩後擠一擠就好

▲男友堅持買北市房子。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

準新人們踏入婚姻前，未來該如何共組家庭，是兩人必須面對的課題，一名網友表示，最近和男友討論結婚相關事情，雙方年薪都在100萬左右，存款合計約1000萬，她認為房子可以買遠一點，價格會便宜一點，但男友希望買在台北市，不想花時間通勤，但台北市房價高，所以買套房擠一擠就好。

有網友在Dcard發文，「男方說結婚後買套房擠一擠就好」，大學朋友最近跟男友聊到婚後買房話題，雙方年薪都是100萬元，存款合計約1000萬元，目前雙方各自租房住在公司附近，女生在新莊，男生則在台北市工作。

女生認為房子可以買稍微遠一點的地方，這樣價格會便宜一些，可以接受通勤上班；但男生不想花時間在通勤上，堅持要在台北市買房。由於台北市的房價高昂，男生覺得買小套房擠一擠就好。

女生希望至少一房或兩房一廳的空間，即使面積小一點也沒關係，因為計劃將來要生小孩；男生則認為，買套房小孩放在床邊擠一擠應該還可以，客廳不一定會用到，沒有廚房就吃外面。男方認為女生太過虛榮，只想住貴的房子，甚至提議乾脆繼續各自租套房算了。

貼文曝光，網友認為，要生小孩的話套房真的不適合，「小孩要在旁邊擠一擠到幾歲？夫妻都不用做愛嗎？小朋友長大也要隱私的阿」、「我覺得那個男生沒有想要承擔責任」、「我個人覺得結婚先暫緩，關於買房的話題也可以慢慢聊，給雙方各自一些思考空間」、「如果要生小孩的話，至少要買2房1廳的房子+汽車車位，因為小孩也需要一個他自己的個人空間」、「要生小孩真的不適合套房欸，空間馬上就爆掉了，男生根本想得太簡單，建議分開」。