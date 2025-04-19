年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

記者項瀚／台北報導

前年才是月入150萬元的房仲彭逸杰，如今碰上房市寒冬，今年為止還是0成交、0收入。積蓄快燒光了，為了生計，他決定兼差開Uber，他接受《ETtoday新聞雲》專訪，分享人生起落與心境轉折。

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▲前年才是月入150萬元的房仲彭逸杰，如今碰上房市寒冬，開始兼差跑Uber。（圖／記者項瀚攝）

去年919央行打房，房市交易急凍，也讓許多房仲人員日子變得苦哈哈。《ETtoday新聞雲》採訪新竹房仲彭逸杰，今年37歲，他說：「我從事房仲工作7年，前年景氣好的時候，年收入約150萬元，如今卻已長達4個月沒成交，今年為止還是0薪水。」

彭逸杰說：「過去薪水好的時候，為愛情走天涯，花在女友身上不少錢，現在也沒在一起了，而最後悔的是貸款買了一台中古賓士車，現在沒了收入，每月要扛1.8萬元車貸，賣掉換車除了不划算，車行也說雙車貸不可行。」

在積蓄快要被榨乾之際，彭逸杰還是選擇堅持當房仲。他說：「畢竟入行也7年了，還是有客戶需要我持續服務，就是一份使命感，也期待能撐過這波寒冬，輕易離開太可惜了。」

因此，彭逸杰開始兼差跑Uber。他說：「一開始真的非常糾結要不要兼差，猶豫的點是身為房仲，跑Uber就覺得很怪，但問了許多人、甚至神明，都建議我可以先跑Uber撐撐看，所以在考慮半年後，3個禮拜前開始跑Uber。」

彭逸杰說：「開始跑Uber之後，有時也會被身邊的同事指責，常常都會問自己，『我到底在幹嘛』、『為什麼要跑Uber』，真的是心酸軟的，但為了維持房仲工作，又考量生計，這也是不得已的選擇。」

為何不轉職到有底薪的直營店？彭逸杰表示：「說坦白的，很多直營店傾向收新人，且更關鍵的是，新竹地區還是以加盟體系居多。」

兼差跑Uber可以增加多少收入？彭逸杰分享：「我每天下午5~6點開始跑，跑到凌晨2~3點，每天只睡5小時、每週跑5天，這3週觀察下來，生意好的時候1天可以賺2~3千元，不好的時候大概就是1千元上下。」

彭逸杰在短短時間內，經歷了年薪150萬元、0收入需兼差跑Uber，但他看得很開，也很有幹勁。他說：「Uber應該會至少跑完今年，看明年房市不會好一點，對於房仲工作，也持續精進，像是經營自媒體《房市導航室》等等，希望能有更多的機會。」

▲房仲彭逸杰小檔案。（表／記者項瀚製）

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