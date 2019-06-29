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政府打房！溫哥華房屋交易量冷跌6.9％…裝潢承包商逆勢嚐甜頭

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▲▼溫哥華,房地產,房產。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫哥華近2年房市景氣不佳。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

相較於2年前達到頂峰的購屋熱潮，2019年溫哥華大都會區的房地產及相關行業都受到市場急速冷卻的波及。一名搬家業者表示，「我觀察到現在很多同業工作根本少得可憐」。但另一方面，室內設計及裝潢承包商也看見了商機，因為市場下滑的趨勢，許多人為了增加吸引力，開始傾向於翻新房子，也因此為承包商們帶來錢流。

綜合外電報導，加拿大溫哥華大都會區面積約2877平方公里，2016年統計，區域內人口約246.3萬。這個大都會區於1967年確立，經濟活動到今天都相當活躍，2017年前後甚至掀起了一波購屋熱潮，「吉姆般家」（Jim’s Moving）查普曼（Meredith Chapman）表示，2017年「真的是瘋了」，「我們忙到幾乎沒有時間可以休息，大概一年有364天都在上班吧。」不過今非昔比，需求放緩已經讓不少搬家業者快要撐不下去了。

「這是連鎖效應」，房地產經紀人沙瑞茨基（Steve Saretsky）表示，「每次當你要建設一棟新房子，你就要花錢聘請工程承包商、水管工、電工，而只要一戶人家準備住進來，他們就要買新家具。」如今新建案少了，必定會對相關行業帶來衝擊。2018年，房產上市價格平均450萬美元，到了2019年，平均上市價格下滑至390萬美元；2019年5月的交易戶數為2638戶，相較2018年同期的2833戶，少了6.9％。

溫哥華市長：希望2017年開徵「空置稅」。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫哥華政府近年推出數項打房政策。（圖／達志影像／美聯社）

然而，若不從建案角度切入，改從舊屋翻新或是裝潢設計面來看，近幾年的情勢其實不算太差。懷斯兄弟（Wise brothers）經營的承包商是家族企業，他們在都會區裡一片低迷的房產經濟裡頭嚐到了甜頭；許多客人開始想要售出房屋，而為了增加吸引力和抬高價值，他們會選擇翻新和升級室內裝潢。

尼可拉斯懷斯（Nicholas Wise）表示，「我敢說是因為房產市場的些微下滑，更多的人傾向重新裝潢。」他的兄弟丹尼爾懷斯（Daniel Wise）則說，「政府過去2年來提出的政策和稅收減緩了房屋買賣的市場，但現在又可以感覺到變得正常了。」

大溫哥華區域局官員指出，其實還是有很多基礎建設項目正在進行中，「帕圖洛橋（Pattullo Bridge）附近區域就有大型工程正在招募建築工人。」財政部長詹姆斯（Carole James）表示，「現在還有公司跟我們說他們找不到人。」

關鍵字：房產雲加拿大溫哥華

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