歐洲第一例！巴黎豪宅透過「區塊鏈」售出　總價650萬歐元

▲越來越多房產交易透過「區塊鏈」進行交易。（圖／視覺中國CFP）

記者張靖榕／綜合報導

上週，法國巴黎的AnnA Villa成為歐洲史上第一個透過「區塊鏈」交易完全售出的房產，總價高達650萬歐元。該筆交易由透過以太坊的代幣支付，由法國區塊鏈投資平台Equisafe管理。

根據《富比士》報導，這棟豪華建築位於布洛涅-比揚古區（Boulogne-Billancourt），由法國一家房地產公司購得。交易過程首先將房產的所有權轉讓給SAPEB AnnA股份有限公司，接著把公司劃分成100個代幣，再一一分配給該家房地產公司。其中，每個代幣可以再加以區分為10萬個單位，每一股售價為以0.65歐元。

該房產透過以太坊代幣交易，在法國區塊鏈投資平台Equisafe進行，是目前全球少數幾項「納入區塊鏈技術的房地產交易」。2018年，紐約曼哈頓一筆房產也透過以太坊代幣進行交易，售出價格為3000萬美元（約新台幣9.3億元）；今年1月，科羅拉多州亞斯本（Aspen，Colorado）的一處豪華渡假村也透過代幣籌得1800萬美元（約新台幣5.6億元）的資金。

區塊鏈技術應用在房地產交易上有許多優點，如此次AnnA Villa出售過程中，身分證明、公證行為等許多有關財產出售的繁瑣法律文件，都被加密並記錄在區塊鏈上。如果這項優點得以擴大發揮，未來房地產交易在手動驗證訊息等方面，可以省下大量的時間和成本。

根據《維基百科》，區塊鏈（blockchain）是藉由密碼學串接並保護內容的串連交易紀錄，又稱作區段。每一個區段內涵前一個區段的交易資料等訊息，這樣的設計可以確保區段內容不會輕易被篡改。而區塊鏈所串接的分散式帳本能讓兩方有效紀錄交易，且可永久查驗此交易。