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2019日本最貴地段曝光！「明信片大小要價19萬」　百年文具店鎮壓它

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▲▼東京都中央區銀座5文具店「鳩居堂」前路段。（圖／翻攝自Google Map）

▲東京都中央區銀座5的文具店「鳩居堂」前，是34年來日本最貴路段。（圖／翻攝自Google Map）

記者林瑩真／編譯

日本國稅廳1日公布2019年的公路沿線地價（城市主要幹道附近的地産價），最貴地價位於東京都中央區銀座5，已經蟬聯日本最貴地段寶座長達34年，每平方公尺要價4560萬日圓（約新台幣1307萬元）。

據《日經中文網》報導，日本國稅廳的數據顯示，全日本約32萬個地段的標準宅地價格比去年高1.3％，不僅連續4年上升，也是近4年最高漲幅。

其中，位於東京都中央區銀座5的文具店「鳩居堂」，前方的路段正是日本最貴地段，每平方公尺要價4560萬日圓，約1張明信片大小的土地，就要67.5萬日圓（約新台幣19.3萬元）。

事實上，鳩居堂前路段的地價在平成時代的30多年中，也是日本最貴路段，始終都是第一名。對此，日媒分析，自從311日本大地震導致地價跌破2千萬日圓後，近年訪日遊客增加、地區重新開發等，都使地價逐漸上升，今年也是連續3年來創下歷史最高價。

至於超過百年歷史的「鳩居堂」，是日本最古老的文具店，在銀座充滿時尚的百貨大樓中，「鳩居堂」仍然維持懷舊風格，但店內商品從平價到高貴的所有文具通通都有，幾乎是喜愛文具的人必去地點。另外，「鳩居堂」本店在京都，還有橫濱、新宿等都有分店。

關鍵字：日本東京銀座鳩居堂地價地段房產日韓要聞

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