Cath Kisdton中山旗艦店2年撤　精品店月花24萬整棟租下

▲北市捷運中山站前新光三越。（圖／記者張菱育攝）



記者黃靖惠／綜合報導

捷運中山站旁百貨公司、餐廳林立，再加上去年底誠品進駐，吸引文創產業進駐，一入夜裡熱鬧非凡，吸引國際知名品牌爭相展店，其中英國鄉村風格老牌「Cath Kisdton」2年前進駐中山北路二段，4層樓老透天厝內營業，但今年農曆年後悄收店，改由精品服飾品牌「HAMA BOUTIQUE 亞瑪精品」，月租24萬元進駐。

實價登錄揭露，「中山北路二段20巷」1棟4層樓老透天，面積約103坪，今年4月以每月24萬元出租。經查，該店是英國知名品牌「Cath Kisdton」在台北首間中山旗艦店。

▼「Cath Kisdton」中山旗艦店開業2年悄撤離。（圖／記者黃靖惠攝）



英國鄉村風格老牌「Cath Kisdton」創立於1993年，以色彩繽紛印花圖案、小碎花吸引女孩們搶購，並於2017年1月在北市中山區開了首間旗艦店，租下整棟4層樓透天打造成顯眼英國鄉村雜貨店，1、2樓是精品服飾鞋包展示處，而3樓則是英國鄉村風格的餐廳、4樓為儲藏空間。

不過今年農曆年後，該店悄悄撤離，目前google搜尋已經顯示「永久停業」字樣，原店址今年4月初轉租給「HAMA BOUTIQUE 亞瑪精品」，1～4層樓百坪空間，月租24萬元，換算單坪租金約2330元。

記者實地走訪當地，發現中山北路二段20巷弄內，許多精品服飾、鞋包業者，其中之一是「HAMA BOUTIQUE 亞瑪精品」，目前仍在整修中。負責室內設計的建築師吳念軍表示，今年4月底承租整棟透天後動工，預計7月底能夠開幕，目前規劃1～2樓為銷售空間，而3～4樓為服裝秀及VIP空間。

香港商匯泓不動產台灣分公司副總經理吳懿倫表示，中山北路二段20巷弄內多店面，由於步行可10分鐘內可至捷運雙連站、另一側又有知名光點台北電影院、台北當代藝術館等，因而不少散客可能逛此處，也讓餐飲業者群聚於巷弄內。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，依照實價資訊揭露，南西商圈每坪月租金落在2500元，越近核心百貨地帶身價翻倍，此透天建物一樓店租單價約3500～4000元為合理範圍，逐樓層遞減。