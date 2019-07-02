租客變房東　「珍煮丹」霸氣買下忠孝東路金店面

▲「珍煮丹」買下信義區忠孝東路五段店面。（圖／記者湯興漢攝）

記者張菱育／台北報導

「珍煮丹」豪氣買下信義市府店面！據實價登錄資料，台北市信義區成交一筆單價218.6萬元店面，創同路段的次高單價紀錄，據了解，由知名飲品店「珍煮丹」買下，顯示業者不想再當租客付房租，直接「以買代租」，買下捷運市政府站旁的黃金店面。

根據內政部實價登錄最新資料，今年4月份信義區忠孝東路五段，有一筆店面交易，單價218.6萬元，創實價揭露以來同路段的次高單價紀錄，該店面成交總價6500萬元，總面積29.74坪。

謄本資料顯示該店面買方為容誠駟有限公司，其公司即為知名黑糖飲品店「珍煮丹」，此次交易的店面為「珍煮丹」的信義市府分店原址，從租客直接變成屋主，代表該店在此商圈經營的有聲有色，業者看好該地點商機無限，直接豪氣買下店面。

信義房屋忠孝市府店店長何國正指出，忠孝東路店面租金不斷上漲，且此商圈店面空租期間短，讓屋主對市場有一定的預期心態，大多都惜售店面，少有釋出銷售，然而屋主也會挑選租客，期望承租的店家可以穩定承租，目前此商圈月租金每坪約8000元~1萬元左右，店面客源包括附近上班族以及觀光客等。

當地業者透露，「珍煮丹」店面原月租金約13~14萬元，以總價6500萬元買下其實不貴，該店位置就在捷運市政府站1號出口正後方，未來月租金還有機會達到18~20萬元，真的「買比租划算」，是很好的置產規劃。