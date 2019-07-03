交易重回30萬棟？　專家直指：虛的市場賣任性價

▲戴德梁行董事總經理顏炳立。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

全年移轉棟數是否超過30萬棟，已經成為近年房市復甦指標之一，而戴德梁行董事總經理顏炳立在今天「2019第二季不動產市場」新聞發佈會表示，今年不熱的市場，微溫的量、虛的市場，無感的房價，再加上政策小利包裝市場趨熱的謊言，真正處於市場中，卻無法感受到市場熱，今年讓利換量才是王道，預估今年全年只有28.5萬棟買賣移轉量。

今年前5月全台房市買賣移轉量達11.7萬棟，較去年度同期8.5萬棟大幅成長，買氣回溫了，今年可能回到年交易30萬棟的榮景。

顏炳立表示，今年前5月買賣移轉量與去年相較之下，只有小量增加，如果沒有到30萬棟、市場沒有放量，都只能說是「微溫」。

他說，今年上半年房價並未創新高，且土地市場也未追價，部分地區仍可見「房價倒掛」現象，但屋主得到錯誤資訊，認為房市回溫，開始任性，蛋白區想賣蛋黃區的價格。

他指出，上半年房價跌勢已放緩，而這幾年全年都在30萬棟以下盤整，不足以代表買氣熱烈。

他預估，今年全年只有28.5萬棟買賣移轉量，雖然上半年房市量微增溫，但市場任性的價格及產品，買氣仍無感，下半年房市量同樣微熱，成交房價呈現緩跌、不易漲，且因選舉因素，買方觀望等風。

最後他強調，「今年不熱的市場，微溫的量、虛的市場，無感的房價，再加上政策小利的包裝市場趨熱的謊言，真正處於市場中卻無法感受到市場熱，可見今年讓利換量才是王道。」