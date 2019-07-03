超狂天柱擋入口！他呼求《玩命》馮迪索尬車　「側身飄移＋雙噴」催落去

▲電線桿卡中間，讓人看傻眼！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

高雄一名男網友在路上發現奇葩大樓，地下室出入口被「一根天柱」擋住，不免讓人好奇，住戶開車該用何種技術「催落去」，PO文引發其他網友朝聖，紛紛笑炸「一個側身飄移加雙噴就可以了！」

這名網友在臉書《爆廢公社》PO出新大樓照片，他忍不住驚呼「玩命光（關）頭等級才下得去吧！」仔細看看畫面，地下室出入口被一根電線桿擋住，直接卡在正中央，擺明考驗車主的開車技術。

PO文掀起熱議，有網友一秒車神上身，紛紛笑稱「一個側身飄移加雙噴就可以了」、「拓海該上班了」、「人要比電線桿兇呀」、「斜著進去吧」、「這種開不下去一定也是三寶無誤」、「進去應該可以，出來有點難度」、「防止汽車被盜」、「天柱耶」、「角度抓斜一點就進去了吧，這在哪裡我蠻想挑戰的」。

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▲不少網友躍躍欲試！（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

有眼尖網友認出這棟房子位在高雄仁武區，是廟宇提供香客所居住，透露「電線杆先在地，才蓋房子」，留言中有人認為「拍攝角度問題⋯這旁邊應該下的去吧」，不少人則熱心建議，屋主可申請電線桿遷移，「正當理由，記得一次機會免費！」