出賣女友睡姿！「真理褲逆天辣腿」黏牆壁…邪惡視角暈炸　本尊激美現身

▲女友火辣睡姿，讓網友暈頭轉向！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／綜合報導

一名男友出門前，赫見女友爆笑睡姿，貼切形容「直接被牆壁吸住了！」這張激美睡照也掀起網友暴動，露出邪惡表情看著性感真理褲，紛紛大讚「這完全是炫耀文啊，女友身材真好！」

「今天又會有什麼新姿勢？」桃園一名男網友在臉書《爆怨公社》壞心出賣女友，他透露，今（3）日一早正準備出門時，好奇看向熟睡中的女友，猛烈笑虧「直接被牆壁吸住了！」

而這張「激美背殺睡姿照」掀起網友噴鼻血，可見女友把著馬尾，面朝牆壁呼呼大睡，完全不知被男友偷拍，她上半身著居家點點T恤，螞蟻腰若隱若現，再配上撩人的真理褲，纖細美腿更是一覽無遺，簡直就是辣模等級身材。

▲女友太累，竟然直接睡在床邊！

原PO也接受《ETtoday新聞雲》受訪，小倆口已交往3年，平時不會刻意拍照，是因今天出門看到這一幕超古錐的畫面，特別拍下來紀念一下。更爆笑的是，原PO加碼女友另一張超狂睡姿，日前她回家後，外套懶得脫下，竟直接癱睡在床邊，讓他看了哭笑不得。

文章PO出後，短短幾小時就掀起近萬名網友朝聖，暴動回應「長腿完勝」、「牆壁很冰涼啊」、「 我怕樓主現在沒有呼吸」、「邪惡的真理褲」、「牆壁比較有吸引力」、「還以為是芭比娃娃」、「還活著？！」、「這完全是炫耀文啊，女友身材真好」、「這身材很可以」、「還沒解鎖新姿勢喔」。

不少網友也敲桌想看女友本尊容貌，原PO也大方分享「正面萌照」，女方長髮披肩，散發出陣陣仙氣，另一張捲髮照則是走可愛風格，再次驚呆眾人！

▲女友本尊超可愛！