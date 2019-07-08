市價5折買兇宅！桃園猛男「才276萬」笑：划算　網聽完全嚇傻

▲原po特意購買兇宅居住。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

你敢入住凶宅嗎？桃園一名男網友表示，他曾經住過3間兇宅都沒事，所以也透過法拍購買了一間兇宅，除了價格接近市面上的5折之外，還附有平面停車格，讓他大讚，「很划算吧？」引起網友熱烈討論。

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他購買的物件在3年前有人燒炭輕生，之後便沒有人居住；另外，他查看網路發現，當時的平均售價在590萬元到638萬元上下，成交金額約520萬元。

「權狀37坪左右，才276萬，很划算吧？」，原po表示，除非很有管道及本事，才能購買到市價約5折的兇宅，否則大都在7折到8.5折左右，「除非地段很差、屋齡很舊才可能4到5折」，「要我說的話...我會說人比鬼可怕多了，因為我被人害過，但還沒見到鬼過，也沒被鬼害過」。

▲網友都佩服原po大膽的決定。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



此外，原po也透露，兇宅其實行情還不錯，有許多特定人士會進行買賣，如無神論者、信基督的、自已開宮廟、或是貪便宜的人，「全台曾經有發生過非自然死亡事故的兇宅7成以上目前都有人居住，我自身也住過2間兇宅，再加上這間就第3間了。」

網友看完紛紛留言，「八字比較重的就比較沒關係，八字輕的還是別嘗試」、「最後一段真的說的很好」、「其實凶宅沒什麼可怕，最可怕的是鄰居的七嘴八舌三姑六」、「心裡坦蕩蕩沒什麼好怕的~~不過還是佩服你一直住凶宅」、「做人不要太鐵齒」。