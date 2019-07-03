汐止2周二度土石坍塌　「歐洲聯邦」社區安全無虞

▲汐止秀山路邊坡再度滑落！市府團隊緊急搶災。（圖／記者孫于珊翻攝）



記者黃靖惠／綜合報導

連日大雨，新北汐止區兩個禮拜內二度傳土石坍方，今天秀山路137號土石坍方，影響到旁邊「歐洲聯邦」社區上方151戶住戶，所幸並未影響到社區建築本體，且經市府現勘後初步判斷建物基礎，無安全疑慮，但也引發網友討論表示，「誰敢住人啊？」

兩個禮拜內汐止地區因大雨，導致山坡地土石崩塌，引起網友討論表示「這個不敢砍價，因為根本不敢買」、「完全斬斷買這邊的念頭...太危險」、「誰敢住人啊？」

汐止區長陳健民表示，秀山路因土石坍塌阻擋通行道路，但今晚6點多時已搶通，另，此次坍塌範圍在住宅社區後方，並未坡及到建築本體，經大地工程技師會勘崩塌情形，目前初步判斷建物基礎及結構安全無疑慮，無須撤離。

根據《591房屋買賣平台》，「歐洲聯邦」屋齡22年，為別墅型建築，坪數規劃為45～60坪，總戶數128戶，平均成交單價落在18～20萬元區間。

台灣房屋智庫資深分析陳炳辰表示，汐止房市最精華地段在汐科車站、遠雄U-TOWN，以及鄰近北市東湖區塊的房價較有支撐點。

他表示，該社區靠近山區，環境易受氣候影響，房價也較當地行政區再偏低，比如，北市木柵山區部分區段，一旦遇到天候不佳，易產生外部環境影響，所以房價低於當地行政區域。