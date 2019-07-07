想買鬧區小套房！條件超優能殺價　唯一缺點「無管委會」他猶豫…網急勸退

▲原PO和家人看了一間小套房。（示意圖／Pexels）

網搜小組／綜合報導

現在的社區或大樓幾乎都有管理委員會，認真運作的話，甚至可以提升居住環境。一名網友表示，他陪家人去看了一間鬧區小套房，雖然屋況不佳要整理，但有議價空間，房間格局和採光都不錯，只是應該是沒有成立管委會的關係，一樓入口處門面很糟。原PO忍不住求助，「請問無管委會的房子大家會買嗎？」

這位網友在PTT的home-sale板上表示，他日前陪家人去看了間位在鬧區的小套房，地點相當棒，附近就有2間超商，雖然屋況不佳要整理，不過價格有空間可以談，房間格局方正、採光OK算不錯，「只是……一樓入口處實在門面太糟了。」

原PO透露，仲介是說因為沒有成立管委會，無人管理加上戶數只有50戶，住戶都是外來租客居多，所以門面感覺陰陰暗暗、有點髒，電梯內有一股發霉的味道，公共區域狀況也是很糟，樓梯間還有堆廢棄家具沒人丟，壁癌也都沒有人處理，「像這樣子大家願意買來住或投資嗎？還是沒管委會的房子不要碰呢？」

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▲小套房條件雖好，卻沒有管委會。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友馬上一面倒狂勸，「有管委會，可以省掉很多麻煩！而且有電梯，沒有管委會，誰會定時維護呢？有點危險」、「這種你敢買也是不簡單」、「別買這種房子自找麻煩了 除非便宜」、「不要碰！想想水塔清洗問題」、「買了久了鐵定後悔吧」、「50戶很多耶！寧願有管委會。」

還有人指出，這牽涉的也不僅僅是管委會的問題，「連管理室都沒有嗎？ 一定不會碰，因為看起來住戶素質比較不優」、「自住打死不買，聽起來鄰居滿雷的，除非你是黑道底，那才可以考慮，買一間爛屋不如租房」、「最討厭樓梯間堆滿雜物的房子，一看就知道素質很差。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，大樓若無管委會，會有出入複雜的情形，也很難控管是本棟住戶，他建議多看多比較，若有足夠預算買房，建議挑選有守衛室的物件。

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