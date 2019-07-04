上半年土地總交易1431億元　賣掉1.72個信義計畫區

▲高力國際董事總經理劉學龍。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

今年上半年商用不動產、土地投資買賣續熱，無論是土地交易面積、金額都創下歷年新高，上半年六都因寶佳集團、豐邑機構、元利建設、和碩開發、興富發建設均投入百億元金額獵地，全台累計交易總金額1431億元，已達2018年全年的近8成水準，且賣掉將近80萬坪土地，相當於1.72個信義計畫區的面積。

高力國際今天公布最新「2019年第二季商用不動產市場季報」指出，第2季土地交易金額為791億元，若加計第1季640億元，上半年土地累積成交總額為1431億元，創下8年來同期新高紀錄。

高力國際董事總經理劉學龍說明，上半年土地標售熱度大幅提高，鐵道局脫標新竹、桃園、台南站區金額佔了173億元，另台南、台中、桃園、高雄也紛紛釋出5.2萬坪土地，總計標售金額達212億元。

全台土地總交易共有252筆、面積達到79.6萬坪，以交易面積及筆數而言創歷年同期新高，相當於1.72個信義區面積，歷年同期面積落在20～40萬坪之間，交易筆數介於70～180筆之間，。

劉學龍指出，土地買家仍是以建築開發業者為主，上半年的獵地金額便高達1202億元，占整體比重逾8成，合計買進近20萬坪的土地，主要仍鎖定六都以及新竹縣市。至於，自用型買方則以製造業為主，以桃園與高雄工業土地為主要標的，上半年合計買入約50億元。

另以上半年土地交易金額排行榜，台中市交易金額近300億元，為全台最高，其中又豐邑、興富發、寶佳等建商搶買西屯、南屯、太平區的重劃區土地。

高力國際董事梁儀盈說明，今年土地市場熱，主要交易量是住宅用地及商業用地，且多集中在六都及新竹地區，其中台中土地交易集中在南屯因有建功重劃區、太平有新光重劃區、西屯商業區及住宅區旁。

她說明，台中具備陸、海、空的交通優勢，不只能吸納中彰投的購屋買盤，且自縣市升格後每年平均有2萬人移入、晉升全台第二大城市，平均每年2900間公司登記，人口成長增加非常快，以產業結構來看有大肚山工業區、中科、精密機械園區等科技軸帶，不斷帶入外部人口移入、刺激周邊住房需求，因而吸引建商搶買周邊新興區土地。