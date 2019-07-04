投資柬埔寨享6%投報率？　2重要條件擊退小資族

▲明睿國際執行長Tobias Tirta Atmadja（左）、台灣太子不動產投資公司負責人張剛耀（右）。（圖／記者張菱育攝）

記者張菱育／ 綜合報導

柬埔寨地產集團在台灣推出柬埔寨的商辦住宅以及休閒度假村，號稱總價465萬元起就可入手，評估租金報酬率，至少可達6%。但專家提醒，柬埔寨當地貸款利率高達8.5%，另外，開發中國家，也存在風險，建議投資人進場前，最好審慎評估。

太子地產集團於柬埔寨金邊市推出商辦住宅「太子中央廣場」、「太子國際廣場」，以及西哈努克港的濱海休閒度假村「太子天璽灣」。

其中「太子天璽灣」總價開價約台幣465~1090萬元，坪數規劃12.5~37.7坪的酒店式公寓，預計2023年交屋。台灣太子不動產投資公司負責人張剛耀表示，套房平均月租金可租約台幣3.4萬元、2房則約5萬元，金邊的買方主力為新加坡、香港、中國等人士，租客則多為國際企業駐外高層。

張剛耀指出，西哈努克港屬於快速發展的城市，規劃此酒店式公寓屬於較少見的產品類型，預估投資報酬率可達6%左右，對於貸款的限制，因當地貸款利率達8.5%，因此不建議在當地貸款購買。

但是住商不動產企畫研究室經理徐佳馨提醒，雖然柬埔寨房產以美元計價，區域前景也看好，但開發中國家，人治大於法治，風險不小，若不能順利登記為所有權人，未來發生糾紛即使透過訴訟，也不一定能求得公道，建議進場前最好審慎評估，以免賺了利息賠了本金。

▲西哈努克港的濱海休閒度假村「太子天璽灣」。（圖／太子地產集團提供）