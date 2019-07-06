房寬只有2.2m！超狹窄屋藏「2房間+大浴室」擁後花園　竟只要316萬

Incredibly narrow house that hides an amazing secret goes on market https://t.co/ugTFoOck7W — The Sun (@TheSun) July 3, 2019

國際中心／綜合報導

眼睛所看到的不代表全部！英國威爾斯（Wales）海岸附近就有一間房子超級符合這個描述，因為當大家從米黃色的外觀看它時會發現，它僅僅高4.15公尺、2.2公尺，跟一旁普通尺寸的房子比起來，實在是十分窄小，但如果你以為它聯內部陳設也很擁擠，那就錯了！

這棟房子位於威爾斯彭布羅克（Pembroke），距離當地迷人的海岸線彭布羅克郡（Pembrokeshire）開車只需25分鐘的路程，步行到擁有許多咖啡廳、商店和學校的彭布羅克鎮（Pembroke Town）鬧區，則只需5分鐘的步行路程，位置算是相當不錯。

從門口進去後首先會看到的就是廚房的地方，爐子、流理台甚至是放置碗盤的櫃子應有盡有，一旁還放著一個折疊式的餐桌，平常不用桌子的時候就可以收起，不僅可以避免浪費空間，也讓整個廚房看起來更加寬闊舒服。廚房後頭還有一間休息室，這個地方不僅採光超好，還設有木製壁爐跟地熱，可以說是麻雀雖小五臟俱全。

這間房子的祕密其實就在於，房子的長度是正面寬度的兩倍長，所以雖然看起來狹窄，但內部卻別有洞天，除了上述的擺設、空間之外，房子後頭還有一個大大的花園，走到二樓的部分還有兩間寬敞的臥室，跟一間配有全尺寸浴缸的大浴室。

房子因為採光好再加上通風式設計，使得內部看以來比外部更大，最重要的是，這間房子的價格只需要79000英鎊（約316萬台幣），是一棟連當地房仲都超推薦的房子，如果買房客只從外觀判斷的話，就會錯過的一間超便宜房屋！