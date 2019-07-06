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浴廁霉斑、水垢惹人厭　淘汰電動牙刷、蠟燭竟成清潔好幫手

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▲▼信義居家傳授清理浴廁密技，利用電動牙刷、蠟燭等小物能清潔並防霉。（圖／業者提供）

▲信義居家傳授清理浴廁密技。（圖／業者提供）

記者黃靖惠／綜合報導

家中濕氣最重的地方是浴廁，長期使用下來，無論是浴缸、水龍頭水垢、壁磚縫隙間黴菌、馬桶縫隙全都藏污納垢不僅不美觀、也易滋生病菌，久而久之難易清除，變成家庭主婦打掃時的夢魘，但信義居家教大家利用小物，像是電動牙刷、蠟燭等，能夠輕鬆掃除家中浴廁，並且防霉除垢。

浴廁清潔偷吃步　2項小物不可少

第一、電動牙刷好省力

面積不大或是細縫中的污垢， 電動牙刷的轉數1分鐘可達上千轉，而且又強調比手動牙刷來得省力，同理，除刷牙的功效，也可以利用在去污的工作上，將每次電動牙刷淘汰的刷頭留下來，就可以拿來刷洗牆壁或細縫的污垢，完全不用浪費力氣，在掃除時是不是感覺輕鬆多了。

第二、善用蠟燭防長霉

除洗完澡後，把浴室的門窗打開透氣外，也可以用蠟燭，把瓷磚的縫隙塗一塗。因為蠟燭的蠟，可防水氣，有預防長霉的效果。即使不小心長出一點點的霉，用海綿沾水輕輕一擦，就會十分好清理。

▼信義居家傳授清理浴廁密技。（圖／業者提供）
▲▼信義居家傳授清理浴廁密技，利用電動牙刷、蠟燭等小物能清潔並防霉。（圖／業者提供）

浴缸清潔切記分門別類

一、木質浴缸：

通常用棕刷刷洗即可，但為防止黑點產生，大約1個月，就要用去汙劑清洗一次，並用清水沖洗乾淨，切記不可過度地刷洗，以免傷及浴缸材質。

二、不鏽鋼浴缸：

洗完澡後，用熱水將浴缸洗乾淨，再用乾抹布拭乾，較難去除的污垢，可用海綿沾些洗潔劑刷洗，再用乾抹布，將水分擦乾，避免水漬形成。

三、塑膠浴缸：

塑料質料浴缸最怕酸性、鹼性的物質，若直接將未稀釋過的洗潔劑，倒在浴缸裡，會產生斑點，應選擇中性或弱酸性的洗潔液，用海綿刷洗。

四、琺瑯浴缸：

若發現有黑點時，可用240號的砂紙刷洗。但如果太用力刷洗，會使浴缸表面失去光澤，使用時要小心。琺瑯浴缸亦怕強酸及強鹼的物質，因此應使用中性洗潔劑來清洗。

▼用馬桶最好養成「髒了立即用廁所刷子清乾淨的衛生習慣」，且定期用廁所清潔劑清洗1～2次，將馬桶專用清潔劑沿著邊緣倒入，待3～5分鐘污垢溶解之後，再用刷子刷洗。（圖／業者提供）
▲▼信義居家傳授清理浴廁密技，利用電動牙刷、蠟燭等小物能清潔並防霉。（圖／業者提供）

馬桶清潔零死角

信義居家表示，使用馬桶最好養成「髒了立即用廁所刷子清乾淨的衛生習慣」。且定期用廁所清潔劑清洗1～2次，將馬桶專用清潔劑，沿著邊緣倒入，待3~5分鐘、污垢溶解之後，再用刷子刷洗。

一、馬桶凹處死角清潔：

由於馬桶內部邊緣、或注水凹下的部分、及坐蓋下方，都會有一些清潔不到的凹處死角，許多刷具也都很難徹底清潔到，這死角超級容易藏污納垢，這時只要將廢棄牙刷稍加改造，就能輕鬆清除。以打火機將廢棄牙刷刷柄稍加烤熱後，向內凹折約45度。凹折角度後的牙刷，就能很輕易的刷除到馬桶內緣的底側。

▼信義居家傳授清理浴廁密技。（圖／業者提供）
▲▼信義居家傳授清理浴廁密技，利用電動牙刷、蠟燭等小物能清潔並防霉。（圖／業者提供）

二、馬桶黃垢尿漬清潔：

可先噴上一層清潔劑或者是用白醋，再覆蓋數張衛生紙，濕敷10至20分鐘，就會比較好刷除。如果尿漬殘留嚴重，可以準備一雙免洗筷，到五金行買800號以上的細水砂紙，水砂紙有拋光功能，利用這水砂紙用磨擦拋光的方式，就可以簡單除掉惱人的馬桶污垢。

三、馬桶蓋清潔：

洗馬桶當然也要刷馬桶蓋，除要用偏中性的洗潔劑刷洗，還可以用海綿或抹布等物理方式，來清潔馬桶蓋。信義居家提醒，不可用洗馬桶的強酸、或強鹼清潔劑，拿來擦洗馬桶蓋，免得最後發生脆裂的情況。

關鍵字：信義居家浴室馬桶廁所清潔幫手濕氣水垢

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