開放式廚房超美！她想開口改建　秒被老公1句話拒絕

▲原po想將家中的舊式廚房改建，卻被丈夫直接拒絕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

開放式廚房美觀又高雅，越來越符合現代人典雅健康的需求。一名女網友表示，她日前到朋友新家參觀時，發現對方的開放式廚房非常漂亮，便很想要求老公改建，卻被對方白眼，「中看不中用」，讓她很是無奈。

該名女網友在論壇「mobile01」PO文表示，她和丈夫去看朋友家的新房，當場被開放式廚房美到，便在回家途中想開口提出將家中的舊式廚房改建的意見。

「根本是中看不中用！」原PO的老公還沒聽完，就表示開放式廚房不可能沒有油煙味，與舊式廚房無法相比，僅有外觀好看而已，讓原PO聽完非常沮喪，這才PO文詢問網友，「真的不可能沒有油煙味嗎？」

網友看完紛紛留言，「我家就是開放廚房，抽油煙機買旗艦款抽風最強的」、「要看你家開伙習慣而定，現在人都是少油少鹽，基本上不太會有什麼油煙」、「就算是傳統的廚房，大火快炒或是煎魚時一樣弄得全家都是油煙味啊，開放式廚房要求完全沒有油煙味是不是太嚴苛了」、「一定會有，或多或少。然後慢慢累積，傢俱會上一層油污，當然你定期擦就會減少」。

也有網友安慰原po說，「換開放式廚房只是因為現在大樓小套房還要隔一間房間做廚房太小兜不出來，只好把廚房做在客廳另一側的說法罷了。開放式廚房除了油煙外，還有另一個問題是高熱會擴散，會很花冷氣電費」。