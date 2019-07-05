高雄成交最熱鳳山區房價竄升　專家估2年內1字頭產品絕跡

▲華鳳特區新案賣得嚇嚇叫，餘屋庫存已不多。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

今年上半年高雄房市交易量最大的行政區就是鳳山區，共有2386件，不過過去被視為首購區的鳳山房價逐漸攀升，過去新案普遍是1字頭房價的時代已經過去，房市專家表示，鳳山很快就會步入全面2字頭房價，1字頭房價新案2年內將消失。

▲華鳳特區人口逐漸進駐，店家也愈來愈多。（圖／記者陳建宇攝）

盤點鳳山的新案熱區，首推位於鳳山東北邊的「華鳳特區」，這個由華友聯規劃的自辦重劃區，近年一直是高雄的房市熱區，高雄市代銷公會常務監事謝哲耀表示，該區段近年生活機能逐漸成熟，人口進駐不斷增加，房價也慢慢墊高，目前銷售中的新建案開價，已突破每坪20萬元，成交也有每坪17~18萬元水準。

▲新五甲特區目前以預售建案為主，開價已站上2字頭。圖為建案「悦讀DNA」外觀3D示意圖，僅供參考（圖／業者提供）

另外值得注意的是，鄰近五甲的保成段，又被稱為「新五甲特區」，鄰近中山高五甲系統交流道、主要位於台88線快速道路以南。謝哲耀指出，該區段近期2個新案「鋭揚新世代」、「悦讀DNA」，就將提供約700戶的量體，而「鋭揚新世代」推出1個月，已售出約百戶，「悦讀DNA」尚未公開，已累積1000組預約看屋客戶，區域房市熱度由此可見。謝哲耀表示，「新五甲特區」的新案開價，在每坪21~22萬元，成交則約每坪18萬元。

▲大東文化藝術中心附近機能豐富，還有捷運行經，也吸引不少想買房的民眾。（圖／記者陳建宇攝）

鳳山區大東文化藝術中心周邊近期也有如「富邦大無疆」、「鋭揚捷仕堡」、「大東麗緻」等案銷售中。謝哲耀表示，該區段生活機能豐富，也有不少民眾看屋，目前新案開價每坪21~22萬元，成交價約落在每坪18~19萬元。