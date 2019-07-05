企業搶租商辦　最夯站前西門空置率瞬降至1%以下

▲根據統計，台北市商辦及廠辦大樓空置率明顯下降。（圖／記者姜國輝攝）

記者張菱育／ 台北報導

台北市商辦市場逐漸回溫，大型企業從觀望轉向積極投資。根據統計，發現台北市商辦及廠辦大樓空置率明顯下降，北市整體商辦空置率降從4.16%，降至3.62%，其中又以站前西門商圈空置率最低，空置率僅0.63%。

根據信義全球資產今年第2季統計，北市辦公價格平均售價每坪84.6萬元，較今年第1季的每坪84.3萬元成長0.4%，也帶動平均租金來到每坪2267元，其中又以頂級辦公租金漲幅最明顯，第2季租金每坪3141元，較第1季的每坪3129元成長0.4%。此外，商辦平均空置率部分，從今年第1季的4.16%，降至3.62%。

信義全球資產總經理柯宏安指出，辦公需求持續增加，建商購地意願轉強，重心轉向投資商用不動產，除了北市精華土地外，也積極買進新北工業區土地，目標開發廠辦。共享辦公持續拓展台灣市場，需求面積也持續擴大，進駐地點聚集在信義世貿商圈及敦北民生商圈，使北市辦公供給更加緊縮，租金也屢創新高。

租賃市場需求穩定成長，辦公供給持續緊縮，北市商辦出現多筆租金創新高，例如新加坡共享辦公室業者Just Co，以每坪3000元承租佩芳大樓7個樓層，受惠大樓拉皮及商圈租金上漲，創下該棟大樓租金新高。

而南山廣場、台北101、國泰置地陸續出現單坪超過4000元以上的租金，第2季A+辦公租金成長表現最為亮眼，平均租金每坪3141元，空置率4.61%；以商圈來看，站前西門平均租金上漲至每坪1817元，空置率降至0.63%，為商圈當中空置率最低。