ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～

ETtoday房產雲

▲▼「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～（圖／翻攝爆廢公社、小精翎 唐明翎）

▲小精翎比基尼美照，讓粉絲噴鼻血了！（圖／翻攝小精翎 唐明翎臉書）

網搜小組／綜合報導

智慧手機太貼心，自動選字差點鬧出「人命」！一名女網友在網路上訂房，想先詢問房東是否有空房，寫著「我們是五個女生想輕生」，下秒差點按送出，真相超反轉，掀起大批網友笑壞直呼，「一次5個…屋主肯定嚇死！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享一樁糗事，日前看中一間3046元的絕美公寓，評價4.5顆星，顯見是熱門物件，她透過手機軟體想問房東7月7日是否有空房，透露「我們是五個女生想輕生」，正當準備按送出時，原PO想說再瞄一眼確認，才發現手殘打錯字了。

▲▼「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～（圖／翻攝爆廢公社、小精翎 唐明翎）

▲▼「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～（圖／翻攝爆廢公社、小精翎 唐明翎）

▲她打錯字，「慶生變輕生！」（圖／翻攝臉書爆廢公社）

一字天差地遠，原PO噗哧一笑，其實是要替閨蜜慶生，「還好還沒按下送出…不然代誌就大條惹」，事後，她截圖手機螢幕傳給閨蜜群組，有人一看笑到崩潰，直呼「嚇死，這樣會上爆料吧…我大笑，他X的笑到不行。」

照片曝光後，大批網友紛紛朝聖笑虧，「店家：好的！請問您要木炭還是刀子還是繩子？」、「店家收到馬上報警了」、「一次5個…屋主肯定嚇死」、「就怕老闆有大膽的想法」、「嚇死了…變凶宅」、「一次五個，怨恨應該很深喔」。

另外，有網友眼尖發現，差點鬧出「人命」的女網友是人氣嫩模「小精翎」唐明翎，過去曾上過《國光幫幫忙》，豐滿上圍與纖細螞蟻腰迷倒一大票粉絲們，從對話圖可見，這次訂房是要幫喬喬兒慶生。

▼網封小精翎是國光女神！（圖／翻攝小精翎 唐明翎臉書）

▲▼「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～（圖／翻攝爆廢公社、小精翎 唐明翎）

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧
 

關鍵字：國光幫幫忙女神訂房慶生輕生

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4007

影／外送員月薪10萬超好賺？他PO薪資單：一天41趟拿命換的

近年來外送服務掀起一股風潮，看準這波商機，不少民眾投入外送員行列，就有網友好奇，傳說外送員每月實領薪水能突破10萬元，上網詢問不知是真是假，果真釣出外送員來留言，並PO出自己的薪資單，透露月薪真的能高..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4214

影／「最佳航空」新航也曾鬧罷工！李光耀僅說「2字」…機師馬上復工

長榮空服罷工進入第16天，工會在今（5）日清晨5點發動「苦行活動」，從桃園南崁罷工棚步行到總統府，約有50位空服員集結響應。然而，榮獲多次獎項的新加坡航空其實也曾經發生過罷工，但當時的總理李光耀卻巧妙..

17小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3055

晚餐提議石二鍋！同事秒打槍「不如吃三X」　他1週吃1次傻了：真的糟嗎

知名火鍋「石二鍋」開業至今10年，店門口還是常常有許多人排隊，有時候甚至要等上1、2個小時才等得到。一名網友近日貼文表示，某天下午接近傍晚時，他在思考晚餐要吃什麼，就問同事「晚餐要不要吃石二鍋？」沒想..

20小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4214

影／訂62杯基隆珍奶！台北國中生「扛62個環保杯」到店　壯觀一幕…店家秒感動

7月有許多新制上路，其中「限用一次性塑膠政策」影響許多餐飲業店家。一家珍珠奶茶專賣舖在粉專貼文，表示上月14日，有國中生自備62個環保杯、訂了62杯飲料，還強調都不需要塑膠吸管。讓店家很感動，「無關乎..

19小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4204

網傳丹麥超強「雞蛋瘦身菜單」　照著吃14天狠甩10kg

到了穿著清涼的夏季，瘦身還是沒有進展該怎麼辦？日前丹麥國立醫院為肥胖患者製作了一份雞蛋減重菜單，據說有人連續吃了兩個星期，就狠甩10kg，重點是雞蛋烹調方式不限，想要快速瘦身的你，快來試試看！

18小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4213

影／嘉義25歲警英勇殉職…21歲屁警PO文嗆：狂賀！嘉義鐵路多1個缺

25歲的鐵路警察李承翰3日晚間8時40分在台鐵嘉義站為保護乘客安全，遭鄭姓男子持刀捅腹身亡，引起社會關注。沒想到，一名21歲年輕男警竟在個人IG發出限時動態說，「警專畢業生狂賀！嘉義鐵路多一個缺」，引..

7月4日 23:37

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

「陶朱隱園」18億全台最貴！空..

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

好市多0元神器　DIY電扇秒變..

他吹冷氣電費僅171元　台電解..

出賣女友睡姿！真理褲辣腿網暈了

辣妻清出一座空盒山「價值直逼進..

彰化大樓下20年磁磚雨　像打馬..

娃娃機業績對折再對折！台主曝秘..

房寬只有2.2m　超狹窄屋竟擁..

廚房沒窗！他憂油煙味…網曝神招

ETtoday房產雲

最新新聞more

勤樸機構八里龍米段住宅開工大典

無殼蝸牛「1元」竟能入主土城？

站前西門商辦搶手　空置率瞬降至..

鳳山房價2年內將全面站上2字頭

北市豪宅進軍青埔　買氣爆棚！

房仲祭「工作鑑賞期」薪資優惠　..

房仲大舉搶召社會新鮮人　強調保..

8月底前申請　高雄貸款利息補貼..

「市場是甚麼行情，就賣甚麼價」..

入主美式雙語宅　天天樂活森呼吸

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366