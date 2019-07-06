「5女生想輕生」正妹訂房…真相反轉笑炸！網一看暴動：《國光》女神～

▲小精翎比基尼美照，讓粉絲噴鼻血了！（圖／翻攝小精翎 唐明翎臉書）

網搜小組／綜合報導

智慧手機太貼心，自動選字差點鬧出「人命」！一名女網友在網路上訂房，想先詢問房東是否有空房，寫著「我們是五個女生想輕生」，下秒差點按送出，真相超反轉，掀起大批網友笑壞直呼，「一次5個…屋主肯定嚇死！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》分享一樁糗事，日前看中一間3046元的絕美公寓，評價4.5顆星，顯見是熱門物件，她透過手機軟體想問房東7月7日是否有空房，透露「我們是五個女生想輕生」，正當準備按送出時，原PO想說再瞄一眼確認，才發現手殘打錯字了。

▲她打錯字，「慶生變輕生！」（圖／翻攝臉書爆廢公社）

一字天差地遠，原PO噗哧一笑，其實是要替閨蜜慶生，「還好還沒按下送出…不然代誌就大條惹」，事後，她截圖手機螢幕傳給閨蜜群組，有人一看笑到崩潰，直呼「嚇死，這樣會上爆料吧…我大笑，他X的笑到不行。」

照片曝光後，大批網友紛紛朝聖笑虧，「店家：好的！請問您要木炭還是刀子還是繩子？」、「店家收到馬上報警了」、「一次5個…屋主肯定嚇死」、「就怕老闆有大膽的想法」、「嚇死了…變凶宅」、「一次五個，怨恨應該很深喔」。

另外，有網友眼尖發現，差點鬧出「人命」的女網友是人氣嫩模「小精翎」唐明翎，過去曾上過《國光幫幫忙》，豐滿上圍與纖細螞蟻腰迷倒一大票粉絲們，從對話圖可見，這次訂房是要幫喬喬兒慶生。

▼網封小精翎是國光女神！（圖／翻攝小精翎 唐明翎臉書）

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