南韓首購族年齡升至43歲　韓媒曝關鍵：房價飆漲貸款緊縮

▲ 此次調查於去年6月至12月針對過去4年內首次購入住宅不動產的房屋持有人進行調查，隨機抽樣6.1萬人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓首購族平均年齡持續上升，根據政府上月取得的統計數據，2018年房屋首購族平均年齡為43.3歲。南韓先驅報等韓媒報導，這背後原因正是不斷上漲的房價與緊縮的銀行貸款規定。

根據南韓國土開發研究院提交給國土交通部的數據，房屋首購族平均年齡逐年攀升，自2016年的41.9歲、2017年的43歲升至2018年的43.3歲。而在新建公寓競爭激烈的首爾京畿道地區，購買成屋的交易量佔約64.7%。

此外，分析結果顯示，首購族以傳統方式買房佔大宗，約57.6%，抽籤購屋20.8%，受贈、繼承則約15.6%。

只不過，購屋族也被房屋貸款壓得喘不過氣，尤其是新婚夫婦以及經濟狀況偏不穩定的年輕人。數據顯示，多達70.7%的受訪者透露，貸款總金額、對還款的擔憂都讓他們感到相當負擔，而此一比例在年輕屋主、新婚夫婦族群更為明顯，分別是84.3%以及82.7%。

▼ 數據顯示，收入偏低的40%受訪者年齡偏高，平均56.7歲。（圖／取自免費圖庫pixabay）