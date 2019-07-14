近5年新高！上半年法拍5500件　君鴻標案成全國最高成交總價

▲海霸王集團54.4億元標下高雄85大樓的君鴻酒店。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

房產中心 ／綜合報導

2019年上半年全國法拍件數已達近5年新高，總數5500件，年增約一成，業者分析，主要是建物持份案件有相當幅度的增加。不過今年就有2件指標大案拍出，土地平均成交單價仍創歷史新高；日前海霸王集團以54.4億元標下高雄85大樓的君鴻酒店，則成為全國建物成交最高總價。

根據《寬頻房訊》統計，6都上半年拍定率明顯下滑，相較去年同期42.95％，今年以來到38.42％，為3年來新低，但全國拍次拍定率上升至14.66％，為2014年以來的同期新高。今年上半年全國法拍件數共5500件，較2018年增近1成，也成為近5年新高。

根據《富比士地產王》報導，寬頻房訊發言人徐華辰指出，法拍件數增加，主要是法拍市場建物持分案件有相當幅度的，但產權整合困難，較不易吸引投資客進場；2018年法拍拍定成交率熱絡，回到2014年的房市高峰，不過上半年買家態度轉保守，法拍底價與市價差距過小，導致價格不具誘因。

至於指標大案，分別為今年4月成交的一筆北市信義區D3土地，由元利建設與董事長林敏雄，以面積每坪725萬元的成交價格，拍下約1552.7坪的土地，該筆也是法拍史上最高總價土地標脫，因此墊高上半年土地單價基期。海霸王集團以54.4億元，標下高雄85大樓的君鴻酒店，也成為全國建物成交最高總價。