養生館5.7億成交　北部建商獵地創安平史上次高地價

▲「晶華養生館」位於安平區永華路二段，根據實登，2月以5.7億元售出，為安平區史上次高地價。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台南安平是不少觀光客必訪景點，不少民眾走累了，就來個腳底按摩。開店8年的「晶華養生館」位於安平區永華路二段，根據實登，2月以5.7億元售出，新買家為正群建設，換算地價為99.2萬元，為安平區史上次高地價，專家表示，新案開價也要站上4字頭。
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「晶華養生館」位於安平區永華路二段，根據Google Maps顯示，至少2017年就開幕，開店已8年，主打全身按摩、腳底按摩、肩頸按摩，除了觀光客，也有不少在地老顧客會固定去按摩舒壓。
根據實登，該店今年2月以5.7億元成交，地坪574.75坪，為住五用地，換算地價單坪99.2萬元，為安平區史上次高地價。據了解，新買家為北部建商正群建設，該公司透露，目前出租給養生館，短期內尚不會有改建計畫，租期則未透露。
▲永華路二段位於安平五期，附近有台南市政府，沿線商家林立，商業機能發達。（圖／記者張雅雲攝）
在地仲介分析，目前該店營運中，相比周邊租金行情，預估月租金最高約50萬元，投報率約1%，應是看準未來改建效益。
台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏表示，永華路二段位於安平五期，附近有台南市政府，沿線商家林立，商業機能發達，加上人流、車流密集，隨近期新大樓陸續完工人口快速進駐，帶動商圈快速發展，吸引建商積極卡位獵地。
|成交時間
|地點
|地坪
|建坪
|金額
|買家
|2025/2
|金城段140-13地號
|574.75坪
|未保登
|5億7000萬
|正群建設
|2024/5
|安平區永華路二段131號
|207.2坪
|100.48坪
|1億8648.9萬
|臺邦商旅
▲近期永華路二段店面行情。（ETtoday製表）
蔡裕荏分析，永華路二段店面在該區是屬於比較保值產品，透天店面以土地坪數換算，臨路單坪土地價格約80~100萬元，月租金約30~50萬元，此交易也算符合區域行情，短期可收租，中長期可整合改建，兼具自用收租兩相宜的效益。之後若推出大樓建案，以該筆交易的成交地價推算，每坪單價最少也要4字頭起跳。
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