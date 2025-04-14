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地方媽媽搶買明星學區宅　建案直接「校名當案名」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期高雄學區宅逆風高飛，包括陽明國中、道明中學、康橋國際學校周邊房市詢問度仍高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

美國總統川普祭出對等關稅政策持續發酵，雖喊出暫停該政策90天，房市已提前反應陷入一片觀望潮，不過近期高雄學區宅逆風高飛，包括陽明國中、道明中學、康橋國際學校周邊房市詢問度仍高，不少地方媽媽搶卡位。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

高雄近年不少學校引入頂級師資，成為家長擠破頭的明星學校，除老牌的陽明國中、道明中學，連在北部頗受盛名的私立康橋國際學校，也首度到南台灣設立分校，該校表示，高雄康橋位於捷運青埔站旁的楠梓路，預計2026年9月開學，為幼兒園到高中的一貫化學校，目前正在籌備中，已有不少地方媽媽搶先報名說明會。

廣誠廣告董事長董上裕表示，當前市場受全球經濟波動影響，買氣普遍低迷，尤其美國川普政府提出的對等關稅政策，自住客群轉趨觀望，期待房價回落。在這樣的景氣環境下，學區、交通與品牌是當前自住客購屋的3大考量。

▲▼ 康橋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄康橋位於捷運青埔站旁的楠梓路，預計2026年9月開學，為幼兒園到高中的一貫化學校，目前正在籌備中。（圖／記者張雅雲攝）

歐美建設董事長特助卓昱延表示，陽明國中、道明中學周邊學區宅囊括地段優勢、建設利多，再加上剛性需求，房市交易一向相當火熱，且因位於成熟商圈，生活、交通機能發達，可建地不多，累積不少換屋需求，新案也狂用諧音梗增加民眾記憶度。

像是「靚陽明」、「知道明」主打市中心學區宅，把學校當案名，都是主攻自住客，均價站穩4字頭。卓昱延說：「陽明國中為公立中學，除吸引區域客，更有注重學區的跨區客群，一有新案推出，詢問度都相當高。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲陽明國中為公立中學，除吸引區域客，更有注重學區的跨區客群。（圖／記者張雅雲攝）

董上裕表示，康橋國際學校為知名私立學校，首度插旗高雄，位於橋頭，鄰近台積電、橋科，該校以高品質教育資源吸引科技人才家庭，又無學區限制，成為高資產族群的熱門選擇。

該校距離捷運青埔站步行約10分鐘，旁邊就是高雄新市鎮，根據《高雄實價網》統計今年Q1均價為40.2萬元，目前橋頭預售大樓房價最高為「清璞」，最高達47萬元，為去年信用管制前成交。董上裕說：「近年區內人口不斷移入，又有橋科實中設立等優勢，前進置產的也有不少外區域的家長，更有可能從幼稚園就開始規劃。」

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關鍵字：高雄學區宅房市陽明國中道明中學康橋國際學校學區

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