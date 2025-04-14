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【廣編】台股驚天逆轉「投資人」如何自處？《原森》推「貼心付款」2房獨家方案

▲▼ 台股,川普,房地產,首購族,林口,關稅,房產,置產,買房,原森。（圖／原森TWIN TOWERS提供）

▲川普關稅政策引爆台股暴跌又暴漲，資金尋找避風港，林口「原森TWIN TOWERS」主打小坪數吸引首購換屋族青睞。

圖、文／原森TWIN TOWERS提供

美國總統川普日前宣布對包括台灣在內的多個國家產品加徵32%關稅，導致全球市場出現劇烈波動。台股於4月7日重挫逾2000點，單日跌幅達9.7%，寫下歷來最大紀錄。然而僅隔兩個交易日，美方又突然宣布暫緩關稅實施，僅針對中國維持高稅率，台股於4月10日上演驚天反彈，飆升1600點，投資人情緒如洗三溫暖。

面對高度不確定的國際局勢與資本市場動盪，部分資金開始流向風險較低、不易受到短期政策波動影響的資產類別。房地產，尤其是具備剛性需求的住宅型產品，再次成為焦點。

位於林口文化三路與仁愛二路交叉口的指標新案【原森TWIN TOWERS】，便是近期市場關注度頗高的個案之一。該案規劃雙塔式30層大樓，強調棟距景觀與都會感外觀設計，專為單身貴族與精緻家庭設計，26坪精緻2房格局。

針對目前市場氛圍與購屋者資金考量，【原森TWIN TOWERS】近期推出「貼心付款5%」方案，主打低自備金進場。建商表示，該方案僅針對精緻2房產品開放，數量有限，吸引不少首次購屋族與年輕家庭洽詢。

整體而言，在高波動、高不確定性的市場氛圍下，小坪數、配備齊全的住宅產品，搭配地段優勢與付款彈性條件，已成為部分自住型買方的新選擇。至於後續銷售狀況與是否引發其他建案跟進優惠，仍有待觀察。

建案資訊｜【原森TWIN TOWERS】
預約專線｜02-8691-9888
接待會館｜新北市林口區文化二路一段291號
預約網址｜https://twintowers.com.tw

關鍵字：台股川普房地產首購族林口關稅房產置產買房原森

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