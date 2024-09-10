【廣編】原森TWIN TOWERS開工　洗牌林口豪宅排名

▲原森TWIN TOWERS開工。

圖、文／聯鑫廣告提供

林口推案各家爭鳴、百花齊放，受惠AI產業廊帶與國際品牌投資大舉進駐，以及捷運、國道交通的地利，各項機能熟成到位，深受購屋族青睞，房市持續火熱！由春木林建築與田原開發聯手合建的「原森TWIN TOWERS」，於9/10舉行開工動土大典，也宣告林口百億大案正式登場！

坐落林口文化三路與仁愛二路口，「原森TWIN TOWERS」擁有黃金交叉的雙主幹道優勢，基地面積達1625坪的壯闊氣勢，規劃2棟30層樓擎天地標，俯瞰整座A9林口大流域，將東森媒體園區、三井OUTLET 2期、扶輪公園以及多所國際私校納入生活圈地。

而擁有一流的地段與建築規劃，「原森TWIN TOWERS」公設特別敦聘台北豪宅指定御用設計師王勝正，以豪邸品味美學出手，擘造名門氣度，同時讓住戶回家就能感受最尊榮的放鬆空間，為林口帶來更升級的住宅憧憬。

而負責本案銷售的聯鑫不動產董事長李志傑表示，本案氣勢規格絕對是地標，產品對位換屋族群，將洗牌林口的豪宅排名！「原森TWIN TOWERS」產品規劃2房、3房、3+1房，26至59坪配置，了解更多個案詳請，請洽接待中心。

【原森TWIN TOWERS】基本資料

預約專線：02-8691-9888

接待會館：林口區文化二路一段與忠孝路口

預約網址：https://twintowers.com.tw/