關稅風暴暫歇資金轉向　財富避險湧進高雄房市

圖、文／豐邑建設提供

美國實施對等關稅，上演髮夾彎，9日宣布，各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，全球股市反轉，不少投資人抓緊反彈行情，提前做好避險配套，避免淪為政策反覆、金融市場劇烈波動下的犧牲品！而從歷史借鏡，房地產向來是資金最佳的避風港，已有許多民眾秉持危機即轉機的經驗法則，將資金換房金，以因應全球性中長期，不可預期的經濟動盪！





▲關稅風暴，讓資金避險悄悄轉向高雄房市，也使「豐邑TOP+」人氣飆升。

回顧2022年美國暴力升息釀股災，當年國內房價竟漲11.3%；而據內政部買賣移轉資料統計， 2003年SARS、2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情所造成的股災，隔年房屋移轉棟數都有增加，都在在見證房地產為抗通膨、保值、避險的首選資產！

「豐邑TOP+」廖柏盛經理表示：近期面臨全球貿易緊張，但台灣本身的經濟體質依然穩健良好。然而，股市卻因美國關稅政策劇烈震盪，許多股票族開始重新思考資金配置的方向。一方面，去年9月最嚴打炒房已逐漸內化為市場共識，投資人對房市環境已有心理準備；另一方面，90天的關稅緩衝期，正好成為資金轉房金的關鍵轉折點。高雄因為房價低水位，加上「豐邑TOP+」鄰近亞灣、新高雄車站有AI與交通題材，是市中心稀有的捷運，河海雙景觀宅，在避險觀念覺醒的當前，開始出現「棄股買房」的客戶！

此次關稅風暴，意外的讓資金避險悄悄轉向高雄房市，也使「豐邑TOP+」人氣飆升；而一直以來在網路備受討論的＂買房不買股＂話題，於此波經濟動盪中，再掀熱議！