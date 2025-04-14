「號稱要排3小時」　話題品牌進駐美村路手搖一條街

▲號稱排3小時也要喝到的話題飲料UG進軍台中，一次展2間店面。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

號稱排3小時也要喝到的話題飲料UG進軍台中，近日宣布正式進軍中台灣，首間門市搶進逢甲商圈，開幕首日甚至有民眾在烈日下排隊3小時，另一間美村店也正在裝修，信義房屋專家分析勤美、SOGO商圈人潮穩定，品牌一進駐就能創造大量曝光與排隊效益。

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台中手搖飲戰局再升級，話題品牌手搖飲「UG樂己」，自2024年8月底在台北信義區橫空出世後，近日宣布正式進軍中台灣，首間門市搶進逢甲商圈，開幕首日人潮爆滿，現場甚至有民眾在烈日下排隊3小時。

而台中第二店將插旗「手搖一條街」的西區美村路，讓原本已經熱鬧非凡的手搖一條街再掀話題。實際走訪從美村路一段52巷至公益路，僅250公尺範圍內，聚集超過19家手搖品牌，包括50嵐、老賴茶棧、麻古、一沐日、龜記等知名連鎖，還有許多藝人與網紅開的話題店家。

▲ＧＵ台中第二店將插旗「手搖一條街」的西區美村路，讓原本已經熱鬧非凡的手搖一條街再掀話題。（圖／記者陳筱惠攝）

其中包括玖壹壹春風開的「醇白」、YouTuber團隊《欸～你這週要幹嘛》成員開設的「有飲」、以及預計於4月中插旗滴妹創辦的「再睡五分鐘」。

UG樂己，品牌背後為「歇腳亭」創辦人鄭凱隆，是手搖飲界經營超過30年的手搖飲老將，而首間店插旗逢甲，台中逢甲商圈主委王朝藝指出：「整個大逢甲商圈約有超過1500間店家，其中約8～10%為飲料店，雖然進駐品牌眾多，但平均每半年仍有3～5%的汰換率，競爭相當激烈。」

第二間店插旗西區美村路，信義房屋西區美村店經理吳秉峻則分析：「美村路店面汰舊換新速度極快，月月都有新品牌插旗，目前租金行情約在4.5～5.5萬元，角間店面甚至可達6萬元以上。勤美商圈、SOGO商圈人潮穩定，品牌一進駐就能創造大量曝光與排隊效益，因此仍吸引不少飲品品牌搶進。」

▲美村路僅250公尺範圍內，聚集超過19家手搖品牌，其中不乏藝人與網紅開的話題店家。（圖／記者陳筱惠攝）

伊宸品牌公關策略執行長李晨馨則認為：「全台平均每月新開40.2家手搖飲店，近7成集中在六都之中。其中台中市約有2,064家，高雄市則以3,045家居冠，全台手搖戰火持續延燒，台中美村、逢甲等一級商圈更成為品牌搶進的必爭之地。」

但實際上是否有集市效應，李晨馨分析：「餐廳確實有群聚效應，但手搖飲從消費者行為來看，其實不太算具備有群聚效應，因此，手搖飲看重的點位反而是『商圈』人流，以美村路來說，商圈具備集客效應、人流多，不一定會有品牌忠誠度，這也是該路段店面汰換相當快速的原因。」

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