屏東8坪紙片屋底價104萬遭法拍　在地：投報率逾5%

▲屏東枋寮中山路有棟「紙片屋」，地坪僅8坪，因抵押物強制執行遭拍賣，總價僅104萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄往墾丁的必經之路上，有棟「紙片屋」位於屏東枋寮中山路，地坪僅8坪，因抵押物強制執行遭拍賣，總價僅104萬元，在地房仲透露，雖然建物未保存登記，不過因鄰近屏南產業園區，若作為收租用途，整棟月租金約7000~8000元，投報率也有5~8%。

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該透天位於枋寮中山路二段，近期因「拍賣抵押物」淪落法拍市場，為地上3樓透天，地坪8.9坪、建坪26.5坪，2月三拍流標後，目前至5月30日進入應買階段，底價104萬元。根據法院筆錄顯示，該透天目前為廢棄空屋，無人居定，且建築物未保存登記。

▲若整棟改建後出租，瞄準周邊就業人口，短期內可享穩定租金收益。（圖／翻攝自經濟部屏南產業園區服務中心）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該物件地坪僅8坪，面寬相對狹窄，堪稱紙片屋，且建築物未辦保存登記不能貸款，考量居住舒適度，加上目前應買階段的底價與3拍相同，評估潛在買家不會進場，預估4拍較有機會拍出。

富山不動產店東邱璿樺表示，中山路為枋寮主要南北交通要道，也是高雄往墾丁的必經之路，雖具店面效益，但因車流快速多為過路客，商業發展較受限。

該區中山路老屋總價約落在100~200萬元，因鄰近屏南產業園區，若整棟改建後出租，瞄準周邊就業人口，整棟月租金行情7000~8000元，短期內可享穩定收益。

不過當地房市交易量長期低迷，中山路沿線土地單價約18~20萬元，由於四拍底價不到百萬元，紙片屋面積不大，整修費用也相對不高，整體入手門檻低，以長期收租的角度來看，短期內可享穩定收益，拍出機會大。

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